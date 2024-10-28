Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Захарова назвала абсурдными заявления об «утаивании» Россией данных по климату Арктики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России об «утаивании» данных по Арктике, подчеркнув их бессмысленность.
Захарова заявила, что обвинения в адрес России о якобы утаивании данных по Арктике, распространяемые зарубежными СМИ, являются абсурдными и безосновательными, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что такие заявления не имеют под собой никаких реальных оснований.
«Распространяемые некоторыми зарубежными СМИ заявления НАТО о каком-либо утаивании Россией информации по климату в Арктике носят абсурдный и совершенно безосновательный характер. Как известно, именно западные арктические страны с весны 2022 года начали чинить препятствия международному сотрудничеству в Заполярье с участием России», – заявила дипломат.
Захарова также обратила внимание на то, что препятствия международному сотрудничеству в Арктическом регионе были инициированы именно западными странами. По ее словам, это происходит с весны 2022 года и направлено на ограничение участия России в совместных проектах по изучению и освоению Арктики.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в альянсе сообщила, что в НАТО утверждают, что Россия якобы не предоставляет необходимую информацию для проведения исследований по климату в Арктическом регионе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане.