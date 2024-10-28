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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 13:25 • Новости дня

    В РЖД побили рекорд суточной укладки пути на БАМе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Строители РЖД обновили рекордную скорость суточной укладки пути на Байкало-Амурской магистрали, уложив свыше восьми километров второго пути между станцией Тында и разъездом Побожий в Амурской области, заявили в компании.

    Новый рекорд составляет восемь километров и 100 метров второго пути, предыдущий рекорд был установлен 40 лет назад бригадой под руководством Александра Бондаря и составлял пять километров и 400 метров в сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РЖД.

    Современные строители применяют инновационную технику и технологии, значительно ускоряющие процесс укладки. Работы велись в условиях продолжающегося железнодорожного движения, что добавляло сложности задаче.

    Ключевым моментом стало то, что укладка проводилась с двух направлений одновременно – от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление было выполнено с помощью ключа, использованного еще в 1984 году при укладке последнего звена восточного участка БАМа на разъезде Мирошниченко.

    Новый рекорд был установлен 27 октября, в день, когда 40 лет назад, во время митинга в Тынде, было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости согласования работы БАМа и Транссиба с Северным морским путем в рамках единой логики.

    Газета ВЗГЯД писала, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.

    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (36)
    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

    Коментарии (11)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (9)
    27 октября 2024, 21:29 • Новости дня
    В России решили построить способный нести до 20 крылатых ракет «Калибр» корабль

    Корабль проекта «Сарсар» в России оснастят 20 ракетами «Калибр»

    В России решили построить способный нести до 20 крылатых ракет «Калибр» корабль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В России планируется построить корабль проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 крылатых ракет «Калибр», с обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе »Военная приемка« на телеканале «Звезда».

    «Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества «Калибров». Если до этого [было] 8 «Калибров», то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 «Калибров», – отметил Мистахов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что корабль будет оснащен обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, что значительно повысит его боевые возможности. Общая водоизмещение судна составит 1,5 тыс. тонн. Ожидается, что новый корабль существенно расширит возможности ВМФ России в области обеспечения национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.

    Коментарии (23)
    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

    Коментарии (14)
    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», – сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

    Коментарии (12)
    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

    Коментарии (19)
    28 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил зенитные ракеты и радары Ирана

    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана
    @ Majid Asgaripour/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    Израильские Военно-воздушные силы провели операцию против Ирана, что привело к уничтожению стратегических оборонных возможностей Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ». В результате атаки, проведенной 26 октября, были уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ПВО ближнего действия отечественного производства.

    По информации израильского армейского радио, основные повреждения батарей были зафиксированы в Тегеране и западной части Ирана, откуда ранее были выпущены баллистические ракеты по Израилю. Источники в Армии обороны Израиля сообщили, что восстановление стратегических ракет класса «земля – воздух» Ирану не удастся в ближайшие два-три года из-за сложности закупок и производства новых систем в текущих условиях.

    Хотя атака затронула возможности по производству новых ракет, существующий арсенал баллистических ракет большой дальности, насчитывающий более двух тысяч единиц, не пострадал. Также отмечается, что отрасль беспилотных летательных аппаратов Ирана не понесла ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года. Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Как заявил Axios, Израиль «парализовал» производство ракет в Иране.

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    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

    Коментарии (2)
    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

    Коментарии (4)
    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

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    27 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о предстоящих ливнях и мокром снеге в Москве

    Синоптик предупредил о ливнях и мокром снеге в Москве на следующей неделе

    Синоптик сообщил о предстоящих ливнях и мокром снеге в Москве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На следующей неделе в московском регионе ожидаются ливни и мокрый снег, метель в выходные и снежный покров до трех сантиметров, предупредил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на понедельник на Москву опустится густой туман с видимостью до 100-300 метров, температура будет плюс 4-6 градусов. Днем ожидается скоротечный дождь с повышением температуры до плюс 8-10 градусов, сообщает РИА «Новости».

    Во вторник небольшие дожди, утренние температуры около плюс 5 градусов, днем до плюс 6-8 градусов. В ночь на среду похолодает до нуля, с заморозками до минус 2 градусов в области и гололедицей. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, затем начнутся дожди и усилится ветер.

    К четвергу ожидаются обильные осадки в виде ливней и мокрого снега, ухудшение видимости до 2-4 километров. В четверг ночью температура будет плюс 4-6 градусов, днем похолодает до плюс 3-5 градусов. Из-за сложных погодных условий возможны задержки рейсов в аэропортах. В пятницу ночью похолодает до 0 – минус 2 градусов, днем температура поднимется до плюс 4-6 градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, повышается риск падения деревьев и сбоев в авиасообщении.

    В субботу ожидается штормовое ненастье и снижение температуры, днем будет от 0 до плюс 5 градусов. В воскресенье и понедельник прогнозируют метель и снег с ухудшением видимости до 1 километра, ночью температура может опуститься до 0 – минус 5 градусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в воскресенье утром на Москву опустился туман, что привело к ухудшению видимости в столичных аэропортах, в частности во Внуково до 200 метров и в Шереметьево до 800 метров.

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    27 октября 2024, 18:57 • Новости дня
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был огнево поражен, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил, что инцидент произошел 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии группа была остановлена, и противнику нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

    Губернатор также отметил, что обстановка в Климовском районе остается стабильной и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет, все меры безопасности соблюдаются.

    В районе происшествия продолжаются усиленные меры безопасности. Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверяя, что ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики, когда обнаружили и обстреляли противника в районе города Кременная.

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