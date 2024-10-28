В РЖД побили рекорд суточной укладки пути на БАМе

Tекст: Алексей Дегтярев

Новый рекорд составляет восемь километров и 100 метров второго пути, предыдущий рекорд был установлен 40 лет назад бригадой под руководством Александра Бондаря и составлял пять километров и 400 метров в сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РЖД.

Современные строители применяют инновационную технику и технологии, значительно ускоряющие процесс укладки. Работы велись в условиях продолжающегося железнодорожного движения, что добавляло сложности задаче.

Ключевым моментом стало то, что укладка проводилась с двух направлений одновременно – от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление было выполнено с помощью ключа, использованного еще в 1984 году при укладке последнего звена восточного участка БАМа на разъезде Мирошниченко.

Новый рекорд был установлен 27 октября, в день, когда 40 лет назад, во время митинга в Тынде, было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.

Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости согласования работы БАМа и Транссиба с Северным морским путем в рамках единой логики.

Газета ВЗГЯД писала, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.