Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В РЖД побили рекорд суточной укладки пути на БАМе
Строители РЖД обновили рекордную скорость суточной укладки пути на Байкало-Амурской магистрали, уложив свыше восьми километров второго пути между станцией Тында и разъездом Побожий в Амурской области, заявили в компании.
Новый рекорд составляет восемь километров и 100 метров второго пути, предыдущий рекорд был установлен 40 лет назад бригадой под руководством Александра Бондаря и составлял пять километров и 400 метров в сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РЖД.
Современные строители применяют инновационную технику и технологии, значительно ускоряющие процесс укладки. Работы велись в условиях продолжающегося железнодорожного движения, что добавляло сложности задаче.
Ключевым моментом стало то, что укладка проводилась с двух направлений одновременно – от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление было выполнено с помощью ключа, использованного еще в 1984 году при укладке последнего звена восточного участка БАМа на разъезде Мирошниченко.
Новый рекорд был установлен 27 октября, в день, когда 40 лет назад, во время митинга в Тынде, было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.
Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости согласования работы БАМа и Транссиба с Северным морским путем в рамках единой логики.
Газета ВЗГЯД писала, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.