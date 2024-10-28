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«Сибур» добился разморозки активов в Австрии
Венский суд снял запрет на активы Sibur International GmbH в Европе
Компания «Сибур» выиграла дело в Высшем земельном суде Вены, добившись разморозки активов своего подразделения в Европе, после того как суд признал необоснованными обвинения в связи с санкционными лицами.
Компания «Сибур» выиграла судебное разбирательство в Высшем земельном суде Вены, добившись разморозки активов своей дочерней компании Sibur International GmbH, передает EU Reporter. Решение суда пришло после того, как в июне активы были заморожены по запросу австрийского министерства внутренних дел. Причиной заморозки стало предположение, что «Сибур Холдинг» контролируется лицами из санкционных списков Евросоюза и тесно связан с российским государством.
Министерство внутренних дел Австрии ссылалось на статью в издании The Insider, признанном СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, утверждая, что в статье содержались данные о подсанкционных лицах, контролирующих «Сибур». Однако Венский суд не нашел доказательств, подтверждающих такие утверждения, и постановил, что статья не привела конкретных доказательств контроля подсанкционных лиц над более чем 50% акций «Сибур Холдинга».
В результате суд признал выводы министерства внутренних дел Австрии необоснованными и снял ограничения на активы компании. Пресс-служба «Сибура» подтвердила информацию о решении суда, сообщает РБК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Дублине разморозил 100 млн евро на счетах бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по вопросу заморозки своих активов в 2019 году.