«Сибур» добился разморозки активов в Австрии

Венский суд снял запрет на активы Sibur International GmbH в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «Сибур» выиграла судебное разбирательство в Высшем земельном суде Вены, добившись разморозки активов своей дочерней компании Sibur International GmbH, передает EU Reporter. Решение суда пришло после того, как в июне активы были заморожены по запросу австрийского министерства внутренних дел. Причиной заморозки стало предположение, что «Сибур Холдинг» контролируется лицами из санкционных списков Евросоюза и тесно связан с российским государством.

Министерство внутренних дел Австрии ссылалось на статью в издании The Insider, признанном СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, утверждая, что в статье содержались данные о подсанкционных лицах, контролирующих «Сибур». Однако Венский суд не нашел доказательств, подтверждающих такие утверждения, и постановил, что статья не привела конкретных доказательств контроля подсанкционных лиц над более чем 50% акций «Сибур Холдинга».

В результате суд признал выводы министерства внутренних дел Австрии необоснованными и снял ограничения на активы компании. Пресс-служба «Сибура» подтвердила информацию о решении суда, сообщает РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Дублине разморозил 100 млн евро на счетах бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по вопросу заморозки своих активов в 2019 году.