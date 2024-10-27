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    27 октября 2024, 13:11 • Новости дня

    ЧП с наездом на остановку близ Тель-Авива произошло рядом с военной базой

    Грузовик наехал на людей у военной базы Глилот, пострадали десятки человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовик протаранил автобус и пассажиров на остановке в пригороде Тель-Авива, рядом с военной базой Глилот, в результате чего пострадали по меньшей мере 37 человек, включая шестерых с тяжелыми ранениями.

    В пригороде Тель-Авива произошел серьезный инцидент: грузовик врезался в людей на автобусной остановке недалеко от военной базы Глилот, сообщает ТАСС. По информации израильской полиции, автобус остановился, чтобы высадить пассажиров, и в этот момент грузовик столкнулся с автобусом и людьми на остановке.

    Израильская служба скорой помощи предварительно сообщила о десятках пострадавших. Портал Ynet уточнил, что пострадали как минимум 37 человек. Среди них шестеро получили тяжелые ранения, еще шестеро – ранения средней тяжести, у одного человека легкие травмы.

    «Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», – говорится в сообщении полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения грузовика с автобусной остановкой в Тель-Авиве были ранены десятки человек, а движение на трассе было частично заблокировано.

    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    26 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Sky News Arabia: Иран отказался отвечать на удар Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

    Иран через посредника уведомил Израиль о своем нежелании отвечать на атаку, сообщает Sky News Arabia. Решение стало реакцией на израильские удары по военным объектам в Иране, которые были ответом на иранский ракетный удар.

    Армия обороны Израиля 26 октября заявила о нанесении ударов в ответ на «многомесячные непрерывные атаки» со стороны Ирана. 1 октября иранские военные провели массированный ракетный удар по израильской территории, что стало ответом на убийства ключевых лидеров движений ХАМАС, «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

    Между тем палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, осуждающим атаку Израиля как нарушение суверенитета Ирана. В документе, опубликованном в Telrgram-канале ХАМАС, говорится о «вопиющем нарушении суверенитета» и эскалации напряженности в регионе. Движение также возложило на израильские власти полную ответственность за последствия этой агрессии, которую поддержали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ПВО сообщили об «ограниченном ущербе» в результате атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам. Израиль объяснил свои действия ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что атака была продиктована страхом. Также сообщалось, что посольство России в Тегеране не имеет данных о пострадавших россиянах, и российские загранучреждения работают в штатном режиме.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    26 октября 2024, 04:11 • Новости дня
    Сирия сообщила о ракетной атаке Израиля

    Сирия подтвердила ракетную атаку Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, сообщило сирийское министерство обороны.

    Ведомство подтвердило, что Сирия подверглась ракетной атаке Израиля. Израиль устроил «воздушную агрессию с территории Ливана и оккупированных Голанских высот», атаковав «ряд военных позиций в южном и центральном регионах». Сирийской ПВО удалось сбить несколько ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль нанес удары по целям в Сирии и Иране. ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля.


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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля утверждают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    26 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Иран счел удар Израиля проявлением страха

    Иранский генерал Резаи назвал израильский удар проявлением страха

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль нанес удары по военным объектам в Иране, мотивируя атаку ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что действия Израиля продиктованы страхом, а не стремлением показать силу, заявил секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

    Генерал Мохсен Резаи выразил мнение, что недавний удар Израиля по Ирану был продиктован скорее страхом, чем демонстрацией силы, передает ТАСС. Он отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Израиль пытается убежать с поля боя, а не показать мощь.

    Несмотря на удары Израиля, ситуация в Тегеране и других крупных городах Ирана остается спокойной, как сообщает посольство России в Тегеране. Иранские средства массовой информации отмечают, что жители страны не ощутили последствий атак, а социальная и экономическая инфраструктура не пострадала.

    Армия обороны Израиля заявила, что удары были нанесены в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан были подвержены нападению, но ущерб оказался ограниченным. Системы противовоздушной обороны Ирана успешно отразили основной удар.

    Эти события стали продолжением эскалации, начавшейся 1 октября, когда Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупредил, что ответные удары будут еще более масштабными, если Израиль продолжит атаковать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. Посольство России в Тегеране сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах после израильских ударов по Ирану, и дипведомство, как и другие российские загранучреждения, работает в штатном режиме.

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, однако ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

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    24 октября 2024, 13:26 • Новости дня
    Times: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки документов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона якобы на время отказалась от плана по атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, утверждает источник Times.

    Утечка документов, содержащих информацию о подготовке нападения, якобы вынудила Израиль пересмотреть свои военные стратегии, сказал собеседник Times, передает РИА «Новости».

    «Месть будет, однако для нее требуется больше времени, чем предполагалось», – добавил источник.

    Ранее в CNN сообщили, что в одном из документов Национального агентства геопространственной разведки США упоминается переброска Израилем боеприпасов как часть подготовки к удару по Ирану.

    В администрации США подтвердили утечку данных и выразили обеспокоенность произошедшим.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    25 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Израильские авиаудары по Северной Газе убили десятки палестинцев

    Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в Джабалии, погибли десятки палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС Израиля нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что на севере Газы, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, сообщает агентство WAFA.

    По данным палестинского агентства WAFA, ВВС Израиля в четверг вечером нанесли авиаудары по жилым кварталам лагеря беженцев Джабалия, находящегося на севере сектора Газа. Сообщается о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены. Раздельная статистика погибших и раненых пока не опубликована.

    Агентство также отмечает, что израильские военные затрудняют работу медицинских и спасательных бригад, препятствуя их доступу к месту происшествия. Это осложняет оказание своевременной помощи пострадавшим и эвакуацию раненых.

    Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли 42,8 тыс. палестинцев, а 100,5 тыс. получили ранения.

    Обострение конфликта произошло после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив жителей приграничных поселений и захватив заложников. Эти действия привели к началу израильской операции в Газе с целью ликвидации структур ХАМАС и освобождения плененных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

    Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

    В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

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    26 октября 2024, 08:43 • Новости дня
    Иран возобновил авиаперелеты после атаки Израиля

    Иран возобновил авиарейсы после закрытия воздушного пространства из-за атаки Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Иран возобновляет авиаперелеты в нормальном режиме после временного закрытия воздушного пространства из-за атаки Израиля, сообщил представитель Организации гражданской авиации республики.

    Иран возобновляет прием и отправку авиарейсов после временного закрытия воздушного пространства страны вследствие атаки Израиля, передает ТАСС.

    Авиаполеты будут осуществляться в обычном режиме с 09.00 в эту субботу по местному времени (08.30 мск).

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей. Иран заявил о повреждениях, которые нанесла атака Израиля, отметив, что ущерб был ограниченным и затронул лишь некоторые районы страны.

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу

    «Евросоюз напоминает алкоголика. Алкоголик может понимать, что алкоголизм ведет его к смерти, но не может остановиться и продолжает пить. Вот и ЕС не может перейти к нормальным отношениям с третьими странами». Так политологи комментируют феноменальное раскаяние главы Евросовета в том, что ЕС «читал нотации» другим странам. Как возникло это заявление и какое отношение это имеет к России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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