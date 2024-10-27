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ЧП с наездом на остановку близ Тель-Авива произошло рядом с военной базой
Грузовик наехал на людей у военной базы Глилот, пострадали десятки человек
Грузовик протаранил автобус и пассажиров на остановке в пригороде Тель-Авива, рядом с военной базой Глилот, в результате чего пострадали по меньшей мере 37 человек, включая шестерых с тяжелыми ранениями.
В пригороде Тель-Авива произошел серьезный инцидент: грузовик врезался в людей на автобусной остановке недалеко от военной базы Глилот, сообщает ТАСС. По информации израильской полиции, автобус остановился, чтобы высадить пассажиров, и в этот момент грузовик столкнулся с автобусом и людьми на остановке.
Израильская служба скорой помощи предварительно сообщила о десятках пострадавших. Портал Ynet уточнил, что пострадали как минимум 37 человек. Среди них шестеро получили тяжелые ранения, еще шестеро – ранения средней тяжести, у одного человека легкие травмы.
«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», – говорится в сообщении полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения грузовика с автобусной остановкой в Тель-Авиве были ранены десятки человек, а движение на трассе было частично заблокировано.