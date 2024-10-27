Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Грузовик протаранил остановку в Тель-Авиве
Грузовик врезался в остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, десятки ранены
Грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения, а движение на трассе частично заблокировано.
Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, сообщает ТАСС. Инцидент произошел у автобусной остановки возле кинотеатра Cinema City Glilot в северных окрестностях города. Согласно предварительным данным, пострадали десятки человек, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.
Пресс-служба израильской полиции уточнила, что происшествие случилось на оживленной автотрассе. Из-за инцидента движение в этом районе частично заблокировано, и водителей просят выбирать маршруты объезда. Полиция направила на место происшествия крупный отряд для выяснения обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме неизвестный въехал на автомобиле в пешеходный переход на одной из центральных улиц, в результате чего пострадали несколько человек. В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, после чего произошла стрельба, в результате которой один человек был убит и семеро получили ранения.