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    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня

    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным

    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    @ Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


    Коментарии (15)
    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

    Коментарии (3)
    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

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    К зиме, которая обещает стать одной из самых тяжелых для Украины, всем ее жителям выплатят по тысяче гривен. Соответствующее поручение дал Зеленский. Как говорят эксперты, киевская власть фактически провалила подготовку к отопительному сезону, а ВСУ продолжают терять позиции на фронте, поэтому Зеленский начал симулировать заботу о населении. В такой «щедрости» также кроется ловушка и для тех, кто отказывается пополнять ряды ВСУ. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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