Tекст: Мария Иванова

Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.