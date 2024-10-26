Фигуристка Трусова отказалась от участия в Гран-при России в этом сезоне

Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду

Биотехнолог Духовлинов рассказал, как вылечить простуду в кратчайшие сроки

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вирусов, вызывающих симптомы ОРВИ, очень много видов. Соответственно, если мы заболеваем, возникает боль в горле, насморк и температура, то виновниками такого состояния может быть очень большое разнообразие инфекционных агентов. И их никто не диагностирует массово, такой системы не существует. Можно определить вирус гриппа, парагрипп, аденовирус, есть еще некоторые анализы, определяющие другие типы, но никто их массово не сдает, и истинная эпидемиология остается неясной», – говорит Духовлинов.



При этом, продолжает специалист, данные симптомы могут быть и от инфекционных агентов, которые мутировали либо вообще еще не открыты, поэтому их не определяют тест-системы. Соответственно, специфических лекарств против таких заболеваний нет.

«Самая первая ошибка – начать специально «прогревать» организм. Это расширяет сосуды, усиливает кровоток, и инфекционные агенты еще сильнее разносятся по организму, вследствие чего заболевание может пройти тяжелее. Поэтому при заболевании никаких бань и горячих компрессов», – советует биотехнолог.

Препараты для поднятия иммунитета, по его словам, работают исключительно до заболевания и в самый первый, максимум на второй день болезни. В остальных случаях они бессмысленны и могут быть даже опасны.

Специалист рассказывает, что некоторые вирусы используют для своей репликации феномен антитело-зависимого усиления инфекции. Например, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), который составляет значительный процент ОРВИ, использует для своего размножения иммунитет на самого себя в организме человека.

«Если быть точнее, то во время заболевания иммунитет нужно очень грамотно стимулировать, так как компонентов иммунитета много, и можно активировать, например, фагоцитирующую компоненту, которая будет «поедать» вирус, но не антительную компоненту, которая может по этому феномену усилить размножение именно данного вируса. Причем подчеркиваю, антителами РСВ усиливается, а, например, грипп антителами хорошо блокируется. Так что иммуномодуляторы иммуномодуляторам рознь», – предупреждает Духовлинов.



При этом, отмечает он, если необходимо срочно поправиться и нужны силы, то есть ряд эффективных способов. Самым эффективным в случае заболевания, по словам Духовлинова, остаются грамотное проведение симптоматического лечения и детоксикация организма. Он подчеркивает, что работать в простуженном состоянии опасно – это разрушает сосудистую систему. Причем это не проявляется сразу, просто атеросклероз (болезнь сосудов, на которых образуются жировые отложения, закупоривающие сосудистые каналы) может наступить лет на десять раньше.

«И причина этого – воспалительные процессы от инфекционных агентов и их «обломков». Это как раз то, что нужно детоксицировать. Для детоксикации отлично подходят капельницы. С их помощью можно поставить себя на ноги за 1-2 дня. Это самые разнообразные реамберины, глутатионы, витамины. Эффект от внутривенного введения очень быстрый и качественный, если все грамотно подобрано специалистами. Лично я самостоятельно себе осуществляю такие процедуры и всегда удается привести организм в порядок и не пропустить важных мероприятий. Кроме капельниц подходят все методы приема оральных препаратов, проводящие к повышению глутатиона в крови», – делится эксперт.

Он отмечает, что за последние годы было открыто, что некоторые антибиотики имеют противовирусное действие. Это совершенно новая парадигма, так как всегда считалось, что антибиотики работают только против бактерий. Теперь есть реальные данные об ингибировании репликации вирусов, но лишь некоторыми веществами класса антибиотиков. Грамотное использование этих данных, по словам собеседника, позволит повысить эффективность борьбы с заболеваниями на ранних этапах.



Важным этапом является и восстановление организма. «Всем известно состояние, когда во время инфекции или после наступает жесткий приступ астении – нет сил. На рынке совсем немного препаратов от этого синдрома. И одними витаминами тут дело не решишь. Главное, не путать две вещи – стимуляцию организма и его восстановление. При астении можно простимулировать себя кофе и витаминами, но потом будет резкий упадок сил, так как энергетический ресурс организма будет совсем исчерпан. Восстановление – это принять препараты, которые не стимулируют, а дают энергию организму. Тогда будет адекватная борьба с астенией. Это препараты ряда, например, производных креатина и цитруллина», – заключил Духовлинов.

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