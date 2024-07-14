Фигуристка Трусова возобновила профессиональную карьеру

Tекст: Дмитрий Зубарев

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

По словам Плющенко, в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты сборной России, Трусова вернулась в спорт и каждый день тренируется, передает ТАСС.

«Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», – добавил он.

Напомним, в июне 2023 года в день своего 19-летия серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова опубликовала клип своей первой песни «Два крыла».