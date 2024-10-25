Премьер Вьетнама подарил Путину статуэтки драконов как символы власти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подарок был преподнесен на саммите БРИКС в честь дня рождения российского лидера, который он отметил 7 октября, сообщает ТАСС.

Фам Минь Чинь объяснил символику подарка, отметив, что в Азии дракон считается символом высшей власти. Он подчеркнул, что один из драконов символизирует власть Путина внутри России, а другой – на международной арене. Премьер также отметил, что дракон является могущественным знаком в азиатском гороскопе, под которым родился Путин.

«Это [рождение в год дракона] точно. Спасибо большое», – ответил Путин премьеру Вьетнама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств, а также сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал стремление Вьетнама вступить в БРИКС.