Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
Премьер Вьетнама подарил Путину статуэтки драконов как символы власти
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подарил президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения две статуэтки драконов, символизирующих власть.
Подарок был преподнесен на саммите БРИКС в честь дня рождения российского лидера, который он отметил 7 октября, сообщает ТАСС.
Фам Минь Чинь объяснил символику подарка, отметив, что в Азии дракон считается символом высшей власти. Он подчеркнул, что один из драконов символизирует власть Путина внутри России, а другой – на международной арене. Премьер также отметил, что дракон является могущественным знаком в азиатском гороскопе, под которым родился Путин.
«Это [рождение в год дракона] точно. Спасибо большое», – ответил Путин премьеру Вьетнама.
Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств, а также сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал стремление Вьетнама вступить в БРИКС.