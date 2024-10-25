Трамп назвал Байдена «тупым дураком» за призыв посадить его под замок

Трамп назвал Байдена «тупым дураком» после предложения посадить его под замок

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, резко раскритиковал Джо Байдена, назвав его «тупым дураком». Как передает ТАСС, это заявление Трамп сделал в ответ на недавнее предложение Байдена «посадить под замок» экс-президента. Это произошло на митинге в Темпе, штат Аризона, где Трамп выступал перед своими сторонниками.



Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN, которая отметила, что Трамп заявил: «Вы видели это вчера вечером? Он сказал: «Посадите его под замок». Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак».

В США против Трампа ведется несколько судебных разбирательств. В Вашингтоне республиканцу инкриминируется попытка сохранить власть незаконными средствами после проигрыша на выборах в 2020 году.

Ранее Байден заявил о необходимости »посадить под замок» Трампа, позже в Белом доме уточнили, что речь идет о политической блокировке кандидата от Ревспубликанцах, а не о тюремном сроке.

Байден подчеркнул, что на выборах 5 ноября будет решаться судьба демократии в стране и призвал граждан подумать о последствиях победы Трампа на этих выборах. Противником Трампа на выборах от демократов станет вице-президент Камала Харрис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отреагировал на слухи о том, что Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму.

Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира.

Штаб Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту.