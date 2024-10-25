Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.17 комментариев
Трамп назвал Байдена «тупым дураком» за призыв посадить его под замок
Трамп назвал Байдена «тупым дураком» после предложения посадить его под замок
Дональд Трамп оскорбил Джо Байдена, назвав его «тупым дураком» после его заявления о необходимости «посадить» Трампа, сделанного на фоне судебных разбирательств против экс-президента.
Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, резко раскритиковал Джо Байдена, назвав его «тупым дураком». Как передает ТАСС, это заявление Трамп сделал в ответ на недавнее предложение Байдена «посадить под замок» экс-президента. Это произошло на митинге в Темпе, штат Аризона, где Трамп выступал перед своими сторонниками.
Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN, которая отметила, что Трамп заявил: «Вы видели это вчера вечером? Он сказал: «Посадите его под замок». Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак».
В США против Трампа ведется несколько судебных разбирательств. В Вашингтоне республиканцу инкриминируется попытка сохранить власть незаконными средствами после проигрыша на выборах в 2020 году.
Ранее Байден заявил о необходимости »посадить под замок» Трампа, позже в Белом доме уточнили, что речь идет о политической блокировке кандидата от Ревспубликанцах, а не о тюремном сроке.
Байден подчеркнул, что на выборах 5 ноября будет решаться судьба демократии в стране и призвал граждан подумать о последствиях победы Трампа на этих выборах. Противником Трампа на выборах от демократов станет вице-президент Камала Харрис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отреагировал на слухи о том, что Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму.
Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира.
Штаб Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту.