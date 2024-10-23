Белый дом опроверг поддержку Байденом тюремного заключения Трампа

Белый дом заявил, что призыв Байдена «закрыть Трампа» носит политический смысл

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Белый дом отреагировал на слухи о том, что президент США Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что Байден говорил о политическом заключении, а не о фактическом лишении свободы.



Во время своего выступления в Нью-Гэмпшире во вторник Байден заявил о необходимости «посадить под замок» экс-президента Трампа. Это заявление вызвало волну вопросов к администрации о трактовке его слов.

Жан-Пьер отметила, что Байден старался подчеркнуть политический контекст, а не юридические аспекты.

«Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», – добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

Ожидается, что 5 ноября в США состоятся очередные всеобщие выборы, где кандидатом от республиканцев будет выступать Трамп, а от демократов – вице-президент Камала Харрис.

В это время против Трампа в стране продолжаются судебные разбирательства. В частности, его обвиняют в попытке незаконно сохранить власть в 2020 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент США Джо Байден заявил, что необходимо «закрыть» Дональда Трампа.

При этом американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и в первоначальном обвинении.

В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию.



