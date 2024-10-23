Стало известно о начале учений ВМФ России и ВМС Мьянмы в Андаманском море

В Андаманском море стартовали совместные учения «Марумекс-2024» ВМФ РФ и ВМС Мьянмы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», совместное военно-морское учение «Марумекс-2024» между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Мьянмы стартовало в Андаманском море.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий в себя корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море.



Накануне открытия учений состоялась церемония с участием кораблей обеих стран. В ходе учений, которые продлятся два дня, военные моряки отработают развертывание, совместное маневрирование и организацию связи. Экипажи также выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, а также по освобождению судна, захваченного условными террористами.

ВМС Мьянмы представлены вертолетоносным кораблем «Моаттама», фрегатом «Син Пху Шин», корветом «Табиншвехти» и одной дизель-электрической подводной лодкой. Учение «Марумекс-2024» направлено на развитие сотрудничества в военно-морской сфере и обеспечение безопасности судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

Президент Владимир Путин в обращении к участникам учений заявил, что российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей.

Кроме того, военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли обеих стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз.