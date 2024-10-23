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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    3 комментария
    23 октября 2024, 23:08 • Новости дня

    Стало известно о начале учений ВМФ России и ВМС Мьянмы в Андаманском море

    В Андаманском море стартовали совместные учения «Марумекс-2024» ВМФ РФ и ВМС Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Андаманском море начались совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы «Марумекс-2024», целью которых является развитие сотрудничества и противодействие глобальным угрозам.

    Как передает РИА «Новости», совместное военно-морское учение «Марумекс-2024» между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Мьянмы стартовало в Андаманском море.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий в себя корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море.

    Накануне открытия учений состоялась церемония с участием кораблей обеих стран. В ходе учений, которые продлятся два дня, военные моряки отработают развертывание, совместное маневрирование и организацию связи. Экипажи также выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, а также по освобождению судна, захваченного условными террористами.

    ВМС Мьянмы представлены вертолетоносным кораблем «Моаттама», фрегатом «Син Пху Шин», корветом «Табиншвехти» и одной дизель-электрической подводной лодкой. Учение «Марумекс-2024» направлено на развитие сотрудничества в военно-морской сфере и обеспечение безопасности судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам учений заявил, что российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей.

    Кроме того, военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли обеих стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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    21 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили завод беспилотников в Запорожье

    ВС России уничтожили завод в Запорожье, производивший беспилотники для атак на Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационный удар по заводу в Запорожье, специализировавшемуся на производстве надводных беспилотников.

    Как сообщил ТАСС, эти беспилотники активно применялись в атаках на Крым, угрожая российским кораблям. Операция была проведена на Запорожском судостроительном судоремонтном заводе, расположенном на берегу Днепра.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что завод имел стратегическое значение для украинских беспилотных атак. «Удар был нанесен в момент, когда продукция была готова к отгрузке, и в здании находилось множество специалистов, включая иностранных», – сообщил он.

    По словам Рогова, украинские власти пытались представить ситуацию как удар по торговому центру. Однако, как он отметил, завод находится на значительном расстоянии от торгового центра, между которыми расположены густо застроенные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Черноморского флота ликвидировали несколько надводных украинских боевых беспилотников в акватории Черного моря, а Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Украинские надводные дроны прибавили в размерах, из-за чего их стало легче идентифицировать, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщало Минобороны.

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    22 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Оборонные компании ускорили разработку лазерного оружия

    Ведущие оборонные компании начали инвестировать в недорогое лазерное оружие против БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

    Ведущие мировые оборонные компании активно инвестируют в разработку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Издание отмечает, что такие гиганты, как американская RTX, британская QinetiQ и европейская MBDA, ускоряют свои проекты в ответ на растущую потребность военных по всему миру в эффективных средствах противодействия дронам.

    По информации Financial Times, компании направляют значительные ресурсы на создание передовых технологий, которые недавно считались научной фантастикой. Разработка лазерного оружия, способного прорезать металл и уничтожать электронику, стала приоритетной задачей, поскольку правительства стран ищут более экономичные способы борьбы с дешевыми беспилотниками и ракетами. Эксперты указывают на «асимметрию затрат», когда расходы на оборону превышают расходы на наступательные действия.

    Тем не менее специалисты предупреждают, что даже после завершения разработки лазерное оружие и другие виды направленной энергии не следует рассматривать как единственное решение на поле боя. Они подчеркивают, что такие технологии должны использоваться как дополнительный инструмент, а не как панацея в военных конфликтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты секретной научной лаборатории Портон-Даун в Уилтшире разработали радиочастотное оружие, которое предназначено для поражения конкретных целей, в том числе дронов, а Минобороны России создало неуязвимый для радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе.

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    21 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж

    Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

    Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).

    Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

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    22 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский журнал признал российские подлодки лучшими в 2024 году

    Российские подлодки «Кондор» и «Ясень» возглавили рейтинг The National Interest

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки ВМС России проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» заняли первые места в рейтинге лучших субмарин мира по версии американского издания The National Interest благодаря уникальным техническим характеристикам.

    Российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были признаны лучшими в мире в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. Автор статьи подчеркивает, что подлодки «Кондор» были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

    Подлодки «Кондор» выделяются высокой стоимостью, однако их уникальные технические характеристики, включающие возможность погружения на значительные глубины и устойчивость к торпедным атакам, делают их безупречными в выполнении боевых задач. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги», – отметил автор, добавляя, что в случае обострения холодной войны эта подлодка могла бы представлять серьезную угрозу.

    Второе место в рейтинге лучших подлодок занимает российская субмарина проекта 885 «Ясень», известная в классификации НАТО как «Северодвинск». Эти подлодки остаются одними из лучших в мире благодаря своей многоцелевой конструкции и возможности нести различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» большой дальности.

    Также в рейтинг вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia, демонстрируя разнообразие подходов к подводным технологиям в разных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная операция у берегов Норвегии вызвала настоящий переполох в Норвегии, а Минобороны пообещало продолжить модернизацию атомных подводных лодок.

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    23 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    «Вихрь» впервые поразил разведдрон малых размеров

    Ракета «Вихрь» впервые поразила малый разведдрон с низким тепловым излучением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж вертолета Ка-52 успешно поразил разведдрон противника ракетой «Вихрь», продемонстрировав высокую точность и управляемость боеприпаса даже при минимальном тепловом излучении цели, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, военкоры поделились видеозаписью с рабочего места штурмана вертолета Ка-52, которая показывает, как экипаж вертолета успешно поражает разведывательный дрон противника ракетой «Вихрь». Это первый известный случай применения этой ракеты против беспилотника.

    «Вихрь» продемонстрировал высокую точность и управляемость, несмотря на малые размеры цели и ее низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Представители Ростеха подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют ей поражать сложные объекты, даже если они не относятся к типовым целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, а позднее ракетами «Вихрь» вертолета Ка-52 уничтожено скопление живой силы украинской армии в Курской области.

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    23 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    Минобороны потребовало через суд 29 млн рублей у разработчика оружия

    Минобороны через суд потребовало 29 млн рублей с НИМИ им Бахирева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы рассмотрит три иска Минобороны к НИМИ им. Бахирева на сумму 29 млн 330 тыс. рублей, связанные с модернизацией вооружений для российской армии.

    Министерство обороны требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) более 29 млн рублей, сообщает ТАСС. Эта сумма возникла в результате трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы.

    Источник, знакомый с материалами дела, указывает, что часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, что не устроило Министерство обороны.

    Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов. В его компетенцию входит разработка боеприпасов и взрывателей, стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также проектирование технологических машин и комплексов. Исторически институт занимался разработкой боеприпасов как для наземной, так и для морской и авиационной артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало иск к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 249 млн рублей, а ранее требовало от ОАК более 10,7 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы, также Минобороны потребовало 459 млн рублей с производителя самолета-амфибии Бе-200.

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    22 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Стратегические Ту-95МС совершили десятичасовой полет над Японским морем

    Ту-95МС совершили десятичасовой полет над нейтральными водами Японского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС России провели запланированный полет над Японским морем в сопровождении истребителей Су-30СМ, продолжавшийся около десяти часов.

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, передает ТАСС. Этот полет длился около десяти часов и был выполнен в сопровождении истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

    Минобороны подчеркнуло, что данное мероприятие проходило в рамках плановых заданий и служит поддержанию боевой готовности воздушных сил России.

    Ранее Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски, а также совершили удары по критическим объектам условного противника над Чукотским морем. В июле авиагруппа, состоящая из российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских бомбардировщиков Хун-6к, провела патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

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    23 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о присоединении Швеции к разработке дальнобойных ракет

    Швеция согласилась участвовать в проекте дальнобойных ракет с Францией и ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция присоединится к проекту разработки ракет большой дальности ELSA, поддержанному Францией, Германией, Италией и Польшей, с целью сдерживания России.

    Швеция станет участником программы по разработке дальнобойных ракет ELSA, в которой уже участвуют Германия, Франция, Италия и Польша, передает ТАСС со ссылкой на Sveriges radio. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время встречи НАТО в Брюсселе в октябре. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что целью этой инициативы является «сдерживание России».

    Йонсон отметил, что у Швеции ранее не было доступа к подобным ракетным системам, способным поражать цели на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. км. Такие ракеты могут быть использованы как с наземных установок, так и с воздушных или морских платформ. Однако министр не стал уточнять сроки реализации проекта и его стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились создать совместно крылатые ракеты, а авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии.

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    23 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Белоусов прибыл на коллегию военных ведомств в Минск

    Белоусов прибыл в Минск для участия в коллегии военных ведомств России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Минск, чтобы принять участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает ТАСС. В российском Министерстве обороны пояснили, что главной темой обсуждения станет формирование единого оборонного пространства и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия и Россия завершили сосредоточение сил и средств ракетных войск, белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ, а белорусские военные потренировались в России сбивать из зенитно-ракетных комплексов цели на ходу.

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