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Российские и иранские корабли провели совместное патрулирование в Каспийском море
Военно-морские учения с участием России и Ирана прошли в Каспийском море
Военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли двух стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии.
Как указала пресс-служба, совместное российско-иранское патрулирование стало очередным этапом развития военно-морского сотрудничества между двумя странами. В ходе мероприятия российскую сторону представляли малые артиллерийские корабли проекта 21630 «Волгодонск» и «Астрахань», а иранские военно-морские силы были представлены патрульным кораблем «Шахид Назири», ракетным катером «Джушан» и эсминцем «Дейламан», передает ТАСС.
В марте корабли ВМФ России, ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе.