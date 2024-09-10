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    10 сентября 2024, 16:14 • Новости дня

    Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ и его ядерную составляющую

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам учений «Океан-2024».

    «Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан, для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире», – цитирует Путина ТАСС.

    В понедельник Минобороны сообщило о масштабных учениях «Океан-2024», в них по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 18:39 • Новости дня
    В Румынии нашли обломки дрона у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи границы с Украиной. Обломки были найдены в окрестностях населенного пункта Периправа в уезде Тулча.

    «Обломки дрона российского происхождения будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости»

    Ранее румынские СМИ сообщали, что в ответ на сигналы о возможном нарушении воздушного пространства страны Румыния подняла в воздух истребители F16.

    В настоящее время продолжаются дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков, в том числе в районе населенного пункта Караорман. По данным Минобороны, обломки упали в заболоченных районах, за пределами населенных пунктов, и элементы инфраструктуры не пострадали.

    Ранее сообщалось, что США объявили в Румынии набор военных летчиков для обучения пилотов ВСУ.

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    9 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

    В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.


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    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

    Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, заметен рост реальных доходов населения, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

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    9 сентября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтах

    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится, что необходимо рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ «при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий». Отмечается, что доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в полгода, передает РИА «Новости».

    Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    9 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос создания телепередач о многодетных семьях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

    «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

    Кроме того, Путин поручил проработать вопрос создания механизма поддержки социально значимых родительских проектов, целью которых является сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей.

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    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 10:06 • Новости дня
    В России начали создавать легкую ракету для ПТРК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящее в «Ростех» Тульское КБ приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» сообщило, что разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники.

    Как указывается в сообщении в Telegram-канале холдинга, Тульское КБП в данный момент разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для ПТРК, предназначенную для поражения легкобронированной техники. Она в четыре раза легче ракет семейства «Корнет», имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, ее максимальная дальность стрельбы составляет не менее 3,5 км. Ракета обладает тандемной кумулятивной боевой частью.

    Там добавили, что новейшая ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, а также небронированной и легкобронированной техники.

    Расчет ПТРК может нести необходимое для решения задач количество боеприпасов.

    Ранее Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники.

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    10 сентября 2024, 09:29 • Новости дня
    Военно-морской флот начал масштабные учения «Океан-2024»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский Военно-морской флот приступил к проведению масштабных стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». В маневрах, которые пройдут в различных акваториях мирового океана, примут участие десятки тысяч военнослужащих, сотни кораблей, самолетов и единиц вооружения.

    В Telegram-канале ведомства указано, что учения проходят с 4 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

    В них задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

    Основной целью учений является отработка взаимодействия различных войск и служб, совершенствование навыков управления крупными военно-морскими группировками в сложных условиях, а также отработка новых тактик и приемов ведения боевых действий.

    В ходе учений будут отрабатываться различные сценарии, включая противовоздушную оборону, противолодочную борьбу, высадку морского десанта, защиту морских коммуникаций и другие.

    В учениях примут участие не только российские военные моряки, но и представители других силовых ведомств, таких как Министерство внутренних дел, МЧС, ФСБ, Росгвардия и ФСО. Кроме того, к маневрам будут привлечены военные контингенты из дружественных стран.

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    10 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Российский военный рассказал о «дружественном огне» ВСУ в Курской области

    Российский военный: Подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки «Север», с позывным «Лазарь».

    По его словам, были такие моменты, когда противник не знал, где находятся ВС России, заезжал в лесополосу и открывал огонь по собственным подразделениям, передает РИА «Новости».

    «Лазарь» отметил, что подобное взаимодействие между подразделениями ВСУ стало следствием плохой связи и неправильной организации.

    «Мы хотели уничтожить их малую группу, нам повезло – они открыли огонь друг по другу. Позиции (ВСУ) оставили, эвакуировали раненых, это позволило нам зайти в Гапонов лес», – добавил он.

    Ранее дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области.

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    10 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    Минобороны назвало цели учений ВМФ «Океан-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе учений «Океан-2024» группировка Военно-морского флота исследует возможные районы боевых действий, условия проведения спецопераций по уничтожению террористов, сообщило Минобороны.

    Арктическая экспедиционная группировка Северного флота обеспечит военную безопасность объектов береговой инфраструктуры России в Арктике в ходе учений, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Руководство СФ отработает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры арктического побережья страны.

    «В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению», – пояснили в ведомстве.

    Там добавили, что группировка СФ развернута в восточной части Северного Ледовитого океана. В ее составе действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с него ведется управление, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

    На учениях задействованы десятки тысяч военнослужащих, сотни кораблей, самолетов и единиц вооружения, сообщало Минобороны.

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    10 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков: Путин понаблюдает за ходом учений «Океан-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поучаствует в командно-штабных учениях Военно-морского флота России «Океан-2024», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин примет участие в начале активной фазы учений, он проследит за ходом маневров по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Впервые проводятся такие крупные учения на море, они проходят в акватории сразу нескольких океанов. Другие силы военно-морского флота привлекаются, авиация», – добавил представитель Кремля.

    В ходе учений ожидаются доклады главы Минобороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ Александра Моисеева и командующих флотами.

    Представитель Кремля отметил, что в учениях участвуют зарубежные партнеры, но не назвал страны, присоединившиеся к ним. «Это прерогатива военных – давать детали по учениям. Они дадут необходимую информацию», – заключил он.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту арктического побережья России.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      3 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      15 комментариев
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    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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