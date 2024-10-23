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«Единая Россия» и партия «Белая Русь» отправили гуманитарную помощь в Курскую область
В Курскую область доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Спина к спине»
В рамках акции «Спина к спине» в Курскую область из Минска прибыла седьмая машина с гуманитарной помощью, доставившая одежду, термобелье и бытовую технику для жителей, пострадавших от агрессии ВСУ.
Акция «Спина к спине» осуществляется при поддержке общественного объединения и партии «Белая Русь», а также «Единой России». В рамках этой инициативы в регион было доставлено более 20 тонн одежды, предметов первой необходимости и бытовой техники, говорится на сайте ЕР.
Председатель «Белой Руси» Олег Романов отметил, что это уже седьмая машина гуманитарного груза, отправленная из Минска. «Мы доставляем гуманитарный груз в Курскую область для людей, которые пострадали от агрессии со стороны вооруженных сил Украины. В ней – теплые вещи, термобелье, медикаменты, бытовая техника. Все то, что необходимо людям в пунктах временного размещения», – сказал он.
Депутат Госдумы и представитель комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Артем Туров выразил благодарность за помощь. Он подчеркнул, что «друзья познаются в беде», и отметил прибытие очередного конвоя гуманитарной помощи в регион. В рамках акции в Курскую область регулярно поступают продукты питания, вещи первой необходимости и медикаменты.
На территории Курской области функционируют волонтерские и распределительные центры, где активисты помогают с разгрузкой, сортировкой и доставкой гуманитарной помощи в пункты временного размещения. «Единая Россия» с 7 августа активно участвует в организации конвоев для жителей региона, пострадавших от атак.