«Единая Россия» и партия «Белая Русь» отправили гуманитарную помощь в Курскую область

В Курскую область доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Спина к спине»

Акция «Спина к спине» осуществляется при поддержке общественного объединения и партии «Белая Русь», а также «Единой России». В рамках этой инициативы в регион было доставлено более 20 тонн одежды, предметов первой необходимости и бытовой техники, говорится на сайте ЕР.

Председатель «Белой Руси» Олег Романов отметил, что это уже седьмая машина гуманитарного груза, отправленная из Минска. «Мы доставляем гуманитарный груз в Курскую область для людей, которые пострадали от агрессии со стороны вооруженных сил Украины. В ней – теплые вещи, термобелье, медикаменты, бытовая техника. Все то, что необходимо людям в пунктах временного размещения», – сказал он.

Депутат Госдумы и представитель комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Артем Туров выразил благодарность за помощь. Он подчеркнул, что «друзья познаются в беде», и отметил прибытие очередного конвоя гуманитарной помощи в регион. В рамках акции в Курскую область регулярно поступают продукты питания, вещи первой необходимости и медикаменты.

На территории Курской области функционируют волонтерские и распределительные центры, где активисты помогают с разгрузкой, сортировкой и доставкой гуманитарной помощи в пункты временного размещения. «Единая Россия» с 7 августа активно участвует в организации конвоев для жителей региона, пострадавших от атак.