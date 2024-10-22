Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Стала известна программа «Российской креативной недели» на Дальнем Востоке
Южно-Сахалинск примет деловую программу форума «Российская креативная неделя»
Деловая программа фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток» пройдет в Южно-Сахалинске с 31 октября по 3 ноября, собрав более 150 экспертов и представителей власти.
Программа включает в себя форсайт-сессии, пленарные дискуссии, круглые столы и лекции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Акцент форума будет сделан на десяти индустриях, которые являются драйверами развития креативной экономики региона: кино, анимация, новые медиа, туризм, архитектура и урбанистика, театр, IT и видеоигры, гастрономия, мода и одежда, арт-индустрия. Участники обсудят роль креативных индустрий в развитии регионов и малых городов, а также их вклад в экономику Дальнего Востока.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что проведены значительные усилия для развития креативной экономики в регионе, включая открытие филиала Щукинского театрального института и создание арт-пространства «Маяк». Он выразил уверенность, что проведение форума поможет сделать Сахалинскую область более привлекательной.
Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш подчеркнула важность форума для развития креативных индустрий на Дальнем Востоке. По ее словам, регионы конкурируют за креативных людей, которые создают свой IP, а губернаторы становятся продюсерами своих территорий.
Агентством стратегических инициатив активно поддерживается развитие креативной экономики на Дальнем Востоке, что отметила Директор Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде. Регион внедряет Стандарт развития креативных индустрий, а также формирует стратегию для выхода на рынки Азии, делая акцент на проактивные регионы.