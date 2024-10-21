За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?8 комментариев
В Сирии погиб капитан Черноморского флота
Развозжаев: Капитан ВМФ России Николай Михайленко погиб в Сирии при выполнении спецзадач
Капитан первого ранга Николай Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В понедельник его проводили в Севастополе в последний путь.
Как написал губернатор в своем Telegram-канале, Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего, окончил в Севастополе высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова и продолжил служить на офицерских должностях Военно-морского флота. В последние годы Михайленко преподавал в Черноморском высшем военно-морском училище, где передавал своим студентам знания и опыт.
«Занимаясь преподавательской деятельностью Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», – написал Развозжаев.
По отзывам сослуживцев, Михайленко был настоящим боевым товарищем и профессионалом, способным обучать и воспитывать будущих офицеров.