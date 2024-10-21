«Азовмаш» и «Азовэлектросталь» запланировали передать «Ростеху»

Мариупольские предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» планируется передать в управление государственной корпорации «Ростех» для восстановления их производственной деятельности. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Пономаренко. По его словам, целью передачи является возобновление производства на этих заводах, которые специализировались на выпуске железнодорожного транспорта, металлургического и горнорудного оборудования, а также автотопливозаправщиков и автоперевозчиков, сообщает ТАСС.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин 16 октября сообщил о передаче Снежнянского машиностроительного завода в ведение «Ростеха». Эти шаги являются частью более широкого плана по восстановлению экономики региона, пострадавшего в ходе боевых действий в 2022 году.

«Азовмаш», основанный в 1958 году, и «Азовэлектросталь», созданный в 2000 году, сильно пострадали в результате конфликта, но 80% оборудования «Азовмаша» удалось сохранить, как сообщалось в декабре того же года. В феврале 2023 года Денис Пушилин заявил о намерении создать на базе завода индустриальный парк, что может стать важным шагом к экономическому возрождению региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Азовмаш», ММК им. Ильича и «Стирол» являются крупнейшими предприятиями ДНР, причем запуск одного лишь ММК обеспечит работой свыше 27 тыс. специалистов. Также сообщалось, что Донецкая народная республика обладает самым большим потенциалом развития промышленности среди новых регионов России, однако разрушения предприятий, близость к линии разграничения и постоянные обстрелы осложняют восстановление промышленности региона.