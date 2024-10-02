В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.3 комментария
Рейсы «Победы» задержали из-за закрытия неба над Ираном
Шесть рейсов «Победы» из Москвы в ОАЭ задержали из-за закрытия неба над Ираном
Лоукостер «Победа» временно задержал шесть рейсов между Москвой и ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства Ирана, что вызвало необходимость изменения маршрутов полетов.
Шесть рейсов авиакомпании «Победа», следующих между Москвой и ОАЭ, были задержаны 2 октября в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Задержки коснулись рейсов из аэропорта Внуково в Дубай и Абу-Даби и обратно, передает ТАСС.
В частности, рейсы из Москвы в Дубай DP991 и DP793 будут задержаны до 11.00 и 12.30 соответственно по московскому времени, а рейс DP753 в Абу-Даби задерживается до 11.30.
Возвращающиеся рейсы из Дубая и Абу-Даби в Москву также задержаны. Рейс DP992 из Дубая в Москву будет отправлен не раньше 18.20, DP794 до 19.00, а рейс DP754 из Абу-Даби в Москву задержится до 18.50 по местному времени.
Компания «Победа» заверила, что ее представители будут работать с клиентами в аэропорту вылета, чтобы обеспечить информационную поддержку. Пассажиры будут проинформированы о статусе рейсов через контакты, указанные при бронировании, а также посредством оперативных чатов, создаваемых специально для этих целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по Израилю, атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада». Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал удар актом самообороны и уточнил, что целью были исключительно военные базы в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В ответ глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии» и обсудил ситуацию с министром обороны Израиля, скоординировав действия по защите страны.