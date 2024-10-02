У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах
Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах из-за Ирана
Экипаж самолета с российской делегацией, следовавшего в Доху, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
По его словам, экипаж принял решение о посадке после закрытия воздушного пространства Ирана, передает РИА «Новости».
Дегтярев подчеркнул профессионализм экипажа в сложившейся ситуации, отметив, что обстановка была напряженной. Он поблагодарил экипаж за умелые действия и сообщил, что самолет успешно приземлился на территории России.
На борту самолета находились несколько высокопоставленных членов российской делегации, включая заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Самолет вылетел из Москвы около 19.00 мск, а прилет в Доху планировался около 00.30 мск. Однако из-за угроз в воздушном пространстве Ирана маршрут был изменен, и самолет сел в Минеральных Водах.