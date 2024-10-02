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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    23 комментария
    2 октября 2024, 07:38 • Новости дня

    Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах

    Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах из-за Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Экипаж самолета с российской делегацией, следовавшего в Доху, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

    По его словам, экипаж принял решение о посадке после закрытия воздушного пространства Ирана, передает РИА «Новости».

    Дегтярев подчеркнул профессионализм экипажа в сложившейся ситуации, отметив, что обстановка была напряженной. Он поблагодарил экипаж за умелые действия и сообщил, что самолет успешно приземлился на территории России.

    На борту самолета находились несколько высокопоставленных членов российской делегации, включая заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Самолет вылетел из Москвы около 19.00 мск, а прилет в Доху планировался около 00.30 мск. Однако из-за угроз в воздушном пространстве Ирана маршрут был изменен, и самолет сел в Минеральных Водах.

    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 19:53 • Новости дня
    Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана
    Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона начала ракетную атаку в сторону Израиля, заявили во вторник вечером в пресс-службе израильской армии.

    По всей израильской территории объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Гражданским предписано срочно проследовать в убежища.

    Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники, армия Израиля (ЦАХАЛ) ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, при этом ЦАХАЛ не собирается наносить превентивный удар.

    До этого СМИ сообщали, что США якобы предупредили Израиль о возможной атаке Ирана, в нескольких израильских районах объявляли тревогу.

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    2 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Названы цели ударов Ирана по Израилю

    Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», заявил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

    При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

    IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

    CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

    Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

    Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.

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    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    2 октября 2024, 01:27 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю разрушением инфраструктуры

    Иран пригрозил разрушить инфраструктуру Израиля и предостерег союзников еврейского государства от военного вмешательства

    Иран пригрозил Израилю разрушением инфраструктуры
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ответных действий на ракетную атаку Израилю грозит уничтожение инфраструктуры, его союзникам также следует воздержаться от военного вмешательства, заявил генштаб вооруженных сил Ирана.

    «Если агрессор примет ответные меры, то ему придется ожидать разрушения своей инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях», – приводит ТАСС со ссылкой на IRIB текст сообщения.

    Кроме того, иранский генштаб предостерегает союзников Израиля от прямого военного вмешательства. В случае их участия в агрессии Тегеран угрожает атаковать их «центры и интересы» в регионе, заявив, что это заставит их «раскаяться». При этом Иран подчеркивает, что не намерен развязывать войну, но готов защищать свои права.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что ракетный удар по Израилю завершен, но в случае дальнейших провокаций ответ Ирана будет мощнее. МИД заявил, что Иран предостерегает другие страны от вмешательства в ситуацию с ракетным ударом по Израилю и готов к новым шагам в случае угрозы.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсетях сообщение на иврите: «Удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными». В момент атаки лидер Ирана прокомментировал удар по Израилю цитатой из Корана: «Помощь от Аллаха и близкая победа».

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил ошибку, атаковав Израиль, Тегеран заплатит за свои действия.

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    1 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода

    Конго подписала с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете»

    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
    @ Борис Бабанов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Республика Конго заключила с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо», сообщили в посольстве республики в Москве.

    Представитель посольства Конго в Москве подтвердил, что подписание прошло успешно, передает ТАСС. Событие произошло по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии, занимающейся вопросами экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

    Ранее правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

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    1 октября 2024, 22:31 • Новости дня
    Эсминцы США приняли участие в отражении атаки Ирана на Израиль

    Помощник Байдена Салливан сообщил об участии США в отражении иранской атаки на Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сообщил, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет по целям в Израиле. Военные США и Израиля «тесно координировались».

    «Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты», – приводит слова Салливана ТАСС.

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что были задействованы эсминцы «Балкели» и «Коул», передает РИА «Новости».

    «У нас есть много возможностей в регионе, много вещей, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз. Но с точки зрения запуска этих перехватчиков, это были те два эсминца», – заявил он.

    По словам Салливана, нападение стало серьезной эскалацией со стороны Ирана, но совместные действия позволили избежать жертв в Израиле. Администрация США рассматривает возможные дальнейшие шаги в ответ на атаку, чтобы защитить американские интересы и «способствовать стабильности».

    Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил: «Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий».

    Позднее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что «британские силы этим вечером сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке».

    Напомним, иранское агентство Tasnim утверждает, что в результате ракетного удара со стороны Корпуса стражей исламской революции уничтожена авиабаза Неватим, расположенная в пустыне Негев на юге Израиля.

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    2 октября 2024, 04:57 • Новости дня
    США задумались о выходе за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю

    Помощник Байдена Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Ответные меры США на ракетный удар по Израилю могут выйти за рамки санкций, следует из слов помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

    Салливан подчеркнул «законность» вопросов о том, могут ли ответные действия Вашингтона в отношении Тегерана выйти за рамки санкций. «Совершенно законный вопрос», – приводит его слова ТАСС.

    Салливан сказал, что ответ зависит от результатов переговоров с Израилем, пока говорить об этом преждевременно. Однако он заверил, что у действий Ирана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что союзникам Израиля следует воздержаться от военного вмешательства.

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    1 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за угрозы безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в аэропорты этих стран и над территорией этих государств.

    Рекомендация будет действовать до особого распоряжения, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

    Напомним, во вторник Иран начал ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Александра Баязитова, отбывающая наказание за вымогательство, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщают СМИ.

    Об этом стало известно из письма Баязитовой, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Журналистка также рассказала, что провела неделю в следственном изоляторе во Владимире, после чего была переведена в ИК-1 во Владимирской области.

    Кроме того, Баязитова пожаловалась на отсутствие форменной одежды в колонии, что вызывает у нее опасение за возможное условно-досрочное освобождение.

    Напомним, осенью 2023 года прокуратура требовала 14 лет для Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В августе Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор.

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    1 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Стало известно о планах Шольца обсудить с Путиным ситуацию перед G20

    Die Zeit: Шольц планировал провести разговор с Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки, пишет газета Die Zeit.

    По данным источников, в ближайшие недели Шольц собирался провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить актуальные международные темы и возможные пути их решения, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что канцлером еще не был официально запрошен разговор, однако в его окружении активно обсуждалась возможность его организации.

    Отмечается, что в случае успешного проведения переговоров Шольц станет первым за полтора года лидером западных стран, который свяжется с Путиным напрямую.

    Напомним, с начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему у Шольца сдают нервы.

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    1 октября 2024, 13:38 • Новости дня
    Бербок подтвердила приглашение России на переговоры по Украине

    Глава МИД Германии Бербок подтвердила, что Россия все еще может участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналу Stern, что приглашение России к переговорам по украинскому конфликту остается актуальным.

    По ее словам, приглашение России участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается в силе, передает ТАСС.

    «Приглашение в силе», – подчеркнула Бербок.

    Также глава МИД Германии добавила, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы Россия выразила готовность принять участие в переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.

    Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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