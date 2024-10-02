Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах

Названы цели ударов Ирана по Израилю

Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

Tекст: Антон Антонов

Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.