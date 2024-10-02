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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    22 комментария
    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    29 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании

    Политолог Рар: США и Британия не примут инициативы «Друзей мира» по Украине из-за Китая

    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира».

    «С симпатиями к действиям Франции на Западе никто не отнесется. Однако, на мой взгляд, Париж всего лишь хочет понаблюдать за тем, что именно на встрече «Друзей мира» транслирует Пекин. Пока же позиция США и ЕС ясна: никакого признания новых границ между Россией и Украиной, а также дальнейшее наращивание поставок тяжелого оружия ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Запада, откровенно говоря, поджимает время. Уже через месяц, после окончания выборов в США, ситуация может резко измениться. Важно понимать, что на текущий момент вопроса о проведении конференции по мирному урегулированию на Украине не стоит: стороны не собираются садиться за стол переговоров», – отмечает он.

    «Речь в большей степени идет о роли Китая и Глобального Юга. На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира». По его словам, государства крайне настойчиво добивались присутствия на мероприятии. Он отметил, что обе страны поддерживают Украину и «требуют победы» Киева. При этом Париж выступает в роли поставщика дальнобойных вооружений для ВСУ.

    Примечательно, что Берн рассчитывает сыграть роль «связующего звена» между Западом и Глобальным Югом в вопросе достижения мира. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Дипломат отметил, что страна готова поддерживать усилия для проведения саммита по урегулированию конфликта.

    Напомним, встреча платформы «Друзья мира», созданной для поиска выхода из украинского кризиса, прошла вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный формат был создан усилиями Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога.

    Среди участников группы также оказались ЮАР, Египет, Индонезия и Турция. Европа была представлена тремя странами: помимо Швейцарии и Франции внимание к встрече уделила и Венгрия. На этом фоне Киев выступил с жесткой критикой Берна, назвав «любые инициативы» без четкой ссылки на Устав ООН «неприемлемыми». Подобные заявления в сторону предложений Бразилии и Китая Сергей Лавров назвал «хамством».

    По итогам первого мероприятия платформы стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации текущего конфликта. Так, Ван И призвал сторонников выступить против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру.

    «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя», – добавил он. Платформа также озвучила критику произвольного ввода односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису. Кроме того, «Друзья мира» выступили с готовностью организовать мирный саммит для урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, чем данный формат может быть интересен России и как именно на него отреагируют западные государства.

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    30 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.

    Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.

    «Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.

    «Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.

    «Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    1 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, он отметил их самоотверженность, отвагу и мужество, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    «У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в поздравлении президента.

    «Патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях», – отметил Путин.

    Он выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

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    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    30 сентября 2024, 09:29 • Новости дня
    Путин заявил об освободительном характере СВО

    Владимир Путин отметил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, подчеркнув, что Запад готовил Украину к карательной операции против Юго-Востока.

    По его словам, после 2014 года Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, планомерно насаживая ненависть и радикальный национализм, передает ТАСС.

    Западные элиты, по его словам, поставляли оружие, направляли наемников и готовили украинскую армию к новой войне, планируя карательные операции против Юго-Востока, а также атаки на Крым и другие регионы России.

    Путин отметил, что дальнейшие события подтвердили необходимость специальной военной операции и подчеркнули ее освободительный характер. Президент подчеркнул, что российские граждане, участвуя в СВО, защищают будущее страны, верность традициям и память о достижениях предков. «Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они защищают всю Россию. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их», – заявил он.

    Путин также выразил уверенность в достижении всех целей СВО, подчеркнув, что правда на стороне России. В своем поздравлении с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий.

    Ранее Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.

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    29 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил с Днем тигра и отметил труд ученых

    Путин подчеркнул надежную защиту амурского тигра благодаря ученым и егерям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин обратился с поздравлением к участникам мероприятий ко Дню тигра во Владивостоке, отметив, что популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надежной защитой благодаря труду ученых и егерей.

    Президент России Владимир Путин поздравил всех участников и организаторов мероприятий, связанных с Днем тигра во Владивостоке, сообщает ТАСС. Официальная телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. Президент отметил важную роль ученых, егерей и специалистов в защите популяции амурского тигра на Дальнем Востоке России. Глава государства выразил благодарность волонтерам гуманитарных проектов и сотрудникам центра «Амурский тигр» за их инициативность и неравнодушие.

    Путин подчеркнул, что благодаря их труду популяция амурского тигра находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается. «Важно и дальше развивать эту работу на основе лучшего опыта и передовых научных, организационных, методологических подходов», – заявил он.

    День тигра, учрежденный в 2000 году, традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Его инициатором стал известный писатель и охотовед Владимир Тройнин. Праздник призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, включая защиту амурского тигра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приморские ученые получили видеокадры с дальневосточным леопардом Мартином Фьерро, которого взял под опеку папа Римский Франциск, и леопард находится в прекрасной форме и повадился питаться оленями сообщил начальник отдела по связям с общественностью нацпарка «Земля леопарда» Иван Раков. Кроме того, в Приморье отловили второго за неделю краснокнижного тигра, нападающего на собак.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

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    29 сентября 2024, 14:11 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с финалистами конкурса «Учитель года»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» на следующей неделе, а также примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии.

    Как сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», Путин на следующей неделе встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», передает ТАСС. Кроме того, в графике президента на следующей неделе значится работа над вопросами среднего профессионального образования. Помимо образовательных тем, президент примет участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. Это событие будет отмечаться в понедельник и предполагает участие руководства различных уровней, чтобы подчеркнуть его значимость для страны.

    Кроме того, в течение недели запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России признал незаконным включение оплаты за сверхурочную работу в зарплаты учителей, если они не превышают уровень минимальной оплаты труда. Далее сообщалось, что с началом нового учебного года в российских школах начнется практическая проверка качества новых государственных учебников по истории для пятых-девятых классов. В дополнение к этому, президент России в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

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    29 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем машиностроителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении работников отечественного машиностроительного комплекса отметил, что они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем машиностроителя. Вы по праву гордитесь яркими страницами истории отечественной машиностроительной отрасли, именами выдающихся учёных, инженеров, управленцев, рабочих – специалистов самой высокой квалификации. Своими трудовыми победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента.

    По словам Путина, отрадно, что нынешнее поколение машиностроителей бережно хранит замечательные традиции предшественников, ветеранов предприятий и конструкторских коллективов. Он уточнил, что нынешнее поколение глубоко понимает значимость своей работы: активно осваивает новые компетенции и направления деятельности, наращивает выпуск высокотехнологичной продукции и современного оборудования, отвечающего передовым стандартам и требованиям.

    Он подчеркнул, «именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспертными возможностями, во многом зависит укрепление промышленного и кадрового потенциала России, решение масштабных задач социальной сферы, повышение качества жизни людей».

    «И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке перспективной, талантливой смены, созданию условий для интеллектуального и творческого роста молодёжи. Только так российское машиностроение сможет сохранять свою конкурентоспособность, надёжно обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – резюмировал президент.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

    Коментарии (3)
    Главное
    МИД Украины опроверг обсуждение территориальных уступок России
    Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль нападет на Турцию
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
    ВОЗ озвучила свои выводы о циркуляции коронавируса
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть

    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    Обучение не говорящих по-русски детей-мигрантов стало новым вызовом

    Родители в одной из школ Калининграда пожаловались на слишком большое число детей-мигрантов, не знающих русский язык, в классах. По их мнению, от этого страдает качество образования. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что проблема не нова, а необходимость ее решения назрела давно. Как должна быть организована система преподавания в таких классах? Подробности

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    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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