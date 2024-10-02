У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.
«Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.
Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.
Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.
В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.
Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.