В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования Китая
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.
«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Китай под руководством Си Цзиньпина демонстрирует впечатляющие успехи в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.
Также Путин подчеркнул, что Китай успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня.
Кроме того, он выразил уверенность в дальнейшем развитии китайско-российских отношений, основанных на стратегическом партнерстве и взаимопонимании.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов по случаю 75-летия установления дипотношений между странами заявил, что связи между Россией и Китаем отличаются гибкостью и эффективностью, что делает их образцом для отношений крупных держав XXI века.