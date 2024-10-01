Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования Китая

Tекст: Александра Юдина

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Китай под руководством Си Цзиньпина демонстрирует впечатляющие успехи в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.



Также Путин подчеркнул, что Китай успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня.

Кроме того, он выразил уверенность в дальнейшем развитии китайско-российских отношений, основанных на стратегическом партнерстве и взаимопонимании.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов по случаю 75-летия установления дипотношений между странами заявил, что связи между Россией и Китаем отличаются гибкостью и эффективностью, что делает их образцом для отношений крупных держав XXI века.