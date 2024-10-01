В Китае заявили, что отношения с Россией превосходят альянсы холодной войны

Tекст: Александра Юдина

По его словам, связи между Россией и Китаем превосходят классические альянсы времен холодной войны, данные отношения являются образцом для крупных держав XXI века благодаря своей гибкости и эффективности, передает «РИА Новости».

Моргулов подчеркнул, что в отношениях между Россией и Китаем нет «ведущего» и «ведомого», страны учитывают интересы друг друга и не вмешиваются во внутренние дела.

«Советский Союз первым признал Китайскую Народную Республику и установил с ней дипломатические отношения уже на следующий день после провозглашения», – отметил посол, добавив, что СССР оказал Китаю значительную помощь при его экономическом становлении.

Несмотря на предыдущие идеологические разногласия, которые привели к охлаждению отношений, Россия и Китай сумели извлечь уроки из прошлого и с конца 1980-х годов выстраивают отношения на новой прагматичной основе. Главными отличительными чертами их связей являются равноправие, невмешательство и глубокое взаимное доверие.

Посол также отметил, что антироссийская и антикитайская повестка служит прикрытием для экспансионистских устремлений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, США выступают источником турбулентности в регионе, стремясь сдержать рост Китая и изолировать Россию.

Моргулов подчеркнул, что НАТО наращивает работу в Азии, используя американоцентричные структуры.

Ранее Китай пообещал постоянно обогащать сотрудничество с Россией.