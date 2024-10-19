Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»
Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»
Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.
Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.
Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.
В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.
Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.