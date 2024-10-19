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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе
    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    54 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    17 комментариев
    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня

    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (47)
    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

    Коментарии (17)
    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    17 октября 2024, 13:43 • Новости дня
    Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Украина предлагает заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.

    Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.

    Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.

    При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    17 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    Nord Stream ответила страховщикам на претензию из-за вмятины на трубопроводе

    Оператор Nord Stream AG оспорила версию страховщиков о происхождении вмятины на трубопроводе

    Nord Stream ответила страховщикам на претензию из-за вмятины на трубопроводе
    @ Pius Koller/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Nord Stream AG не согласен с версией страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о том, что вмятина на трубопроводе возникла из-за взрывов в 2022 году, и требует доказательств в суде, следует из судебного документа.

    Согласно заявлению оператора, вмятина могла появиться в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года из-за внешнего воздействия. Lloyd’s и Arch, однако, настаивают на том, что повреждение связано со взрывами, основываясь на его местоположении и обломках неопознанных предметов рядом с вмятиной. Страховщики также подчеркнули важность установления точного времени возникновения вмятины из-за изменений в полисах после 1 ноября 2021 года, что затрудняет определение ответственных за возмещение ущерба, передает РБК.

    Компания Nord Stream AG признала, что при первоначальном обследовании вблизи повреждения были обнаружены неопознанные объекты цилиндрической и крючкообразной форм. Однако оператор не согласился с общей версией о взрывах как причине возникновения вмятины и требует от ответчиков строгих доказательств этой версии.

    Компания также отметила, что период страхования полисов охватывает с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2023 года, а время появления вмятины было конкретизировано в достаточной степени.

    Ранее компания Nord Stream AG обновила иск в суде Лондона, требуя от страховщиков Lloyd’s и Arch компенсацию в размере 574 млн евро за повреждения «Северного потока».

    Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплатить компенсацию, поскольку посчитали, что повреждения «Северного потока» стали результатом военных действий, не включенных в страховой контракт.

    Постпред России в ООН Василий Небензя назвал объяснения отказа от обязательств по выплатам застраховавших газопроводы компаний нелепыми.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

    Коментарии (4)
    17 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей

    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

    Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.

    Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «тысячи» граждан стран НАТО приходят в российские дипмиссии, чтобы получить документы для переезда в Россию.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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    17 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Вашингтон балансирует на грани открытого конфликта ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    Американские инициативы по переговорам о сокращении вооружений являются попыткой одурачить мировое сообщество, поддерживая напряженность и балансирование на грани ядерного конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, заявления США о якобы желании начать переговоры по сокращению вооружений рассматриваются как манипулятивная игра на публику, передает ТАСС .

    «На сегодня – это не более чем абстракция, попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и в переговорах, но Вашингтон, не поясняя главного, держит ситуацию в огромном напряжении и балансировании на грани открытого конфликта ядерных держав», – сказал Рябков.

    По его словам, текущая ситуация требует более конкретных и искренних шагов со стороны США, чтобы предотвратить дальнейшее обострение международной напряженности.

    Президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером.

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    17 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Киберспортсмен из США извинился за оскорбительные слова о России

    Американский киберспортсмен Кэллахан извинился за оскорбительные слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский киберспортсмен Куинн Кэллахан из команды Gaimin Gladiators извинился за оскорбления в адрес России, «сделанные в пылу спора», следует из сообщения спортсмена в соцсети.

    Кэллахан публично раскаялся за свое поведение, объяснив, что его слова были сказаны в пылу во время неудачной игры. Он извинился перед всеми, кого обидели его слова, и выразил сожаление о случившемся, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время тренировочного матча, когда Кэллахан в споре с казахстанским игроком Егором Миллером позволил себе негативные высказывания о России. Это вызвало критику со стороны русскоязычного сообщества Dota 2. Кэллахан отметил, что старается работать над собой и уменьшить количество негативных высказываний во время игр.

    Руководство команды Gaimin Gladiators также выразило недовольство поступком Кэллахана и вынесло ему официальное предупреждение. Команда пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Ранее Кэллахан успешно выступал вместе с россиянином Антоном Шкредовым на турнире The International, где Gaimin Gladiators стали финалистами.

    Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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