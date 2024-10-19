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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    32 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    19 октября 2024, 17:51 • Новости дня

    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе

    Пушков заявил, что в Германии верят в победу Харрис больше, чем в США

    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    «Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ», – сообщил в своем Telegram-канале Пушков.

    Он подчеркнул, что такие результаты опроса свидетельствуют о деградации критического мышления в Германии и Европе в целом. Сенатор назвал немцев нацией с «самыми промытыми мозгами» в Европе. По его мнению, эти настроения схожи с ситуацией в 1930-40 годы, когда немцы также поддерживали определенные идеологические течения.

    Также он указал, что только 23% немцев, предположительно, электорат «Альтернативы для Германии» (АдГ), допускают возможность победы Дональда Трампа. Пушков заключил, что удивляться такому положению вещей не приходится, учитывая прецеденты прошлого.

    Ранее Камала Харрис подтвердила, что в случае победы на выборах не будет продолжать курс Байдена и представит собственный подход к управлению страной.

    Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

    17 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не позовут в НАТО, заявил неназванный украинский чиновник газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ).

    Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.

    По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.

    Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.

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    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    17 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным

    Американист Дробницкий: Харрис нечего предложить американцам, кроме оголтелой критики Трампа

    Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным
    @ Paul Sancya/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис лукавит, говоря о том, что она изменит курс президента Джо Байдена. Она не сможет провести значительных реформ, поскольку члены Демпартии желают оставить все как есть. Преодолеть давление у нее попросту не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис в интервью телеканалу Fox News заявила о намерении отказаться от курса Байдена при победе на выборах.

    «Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса неопределившихся граждан. И на этом фоне решение об интервью Fox News выглядит логичным. Телеканал известен скептическим отношением к демократам. Соответственно, велика вероятность того, что его аудитория попросту не уделяет внимания ресурсам, на которых Харрис отчаянно поддерживают», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Судя по всему, стояла задача достучаться до определенной группы американцев. Демократы хотели показать, что они не боятся выступлений на тех площадках, где их воспринимают с некоторой долей сомнения. По идее, это должно было внушить неопределившимся избирателям уважение к партии и ее кандидату», – отмечает он.

    «Однако Камала Харрис сама по себе не годится для реализации подобного плана. Она не умеет отвечать на сложные и неудобные вопросы. Было видно, как демократ пытается «съехать» с тем, которые предлагал интервьюер. Любую обозначенную проблему она сводила к простым лозунгам, которые озвучивает на каждом публичном выступлении», – акцентирует собеседник.

    «Харрис говорила по методичке, и это было заметно. При этом тезисы, высказанные ею на Fox News, порой противоречили сами себе. С одной стороны, она рассказала, что все самое лучшее в политике Джо Байдена было инициировано ее силами. С другой – во всеуслышание заявила, что не станет продолжать курс своего предшественника», – считает эксперт.

    «На самом деле, изменить политический процесс кардинальным образом у нее не выйдет. Демократы сделали ставку на Харрис как раз для того, чтобы все осталось по-прежнему. Партии нужно одно единственное обновление – формальная замена лица, сидящего во главе государства. Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», – полагает он.

    «Таким образом, демократам попросту нечего предложить людям. Единственное, что в их риторике более-менее работает, – это постоянные обвинения Дональда Трампа в его непрофессионализме. Какой-то части избирателей эти выкрики действительно нравятся. Но в целом, кроме критики своего оппонента, у Харрис больше ничего нет», – рассуждает собеседник.

    «Однако ее рейтинги после интервью, скорее всего, подрастут. Издания, симпатизирующие демократам, «дорисуют» ей необходимые проценты, закрыв глаза на то, что в реальности ситуация не изменится. Избиратели давно определились, кто за кого будет голосовать. Американское общество расколото, и это – главная проблема для любой будущей власти США», – заключил Дробницкий.

    Ранее Камала Харрис дала интервью телеканалу Fox News. В нем она заявила об отсутствии намерений продолжать курс Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. Кандидат от Демократической партии подчеркнула, что ее лидерство будет основано на собственном жизненном и профессиональном опыте.

    Она также указала, что, в отличие от Байдена, большая часть ее карьеры прошла вне Вашингтона. Харрис считает, что представляет новое поколение политиков, что предоставляет ей качественно иную точку зрения на президентство. При этом в предвыборном штабе Дональда Трампа интервью демократа назвали катастрофой.

    Так, пресс-секретарь команды республиканцев Кэролайн Ливитт заявила, что кандидат от Демпартии проявила себя в качестве человека, неспособного справляться с давлением. Она отметила, что Харрис часто демонстрировала раздраженность. При этом политик не дала четких ответов ни на один вопрос интервьюера. В штабе также указали, что вся кампания оппонентов строится на лжи о Дональде Трампе.

    Ранее американские СМИ писали, что в преддверии выборов между командами Джо Байдена и Камалы Харрис возникли разногласия. По данным портала Axios, президент перестал участвовать в агитационных мероприятиях кандидата от Демпартии не только по состоянию здоровья, но и в связи с низкими рейтингами.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    17 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы

    Камала Харрис заявила о намерении не продолжать курс Байдена в случае своего президентства

    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит свой подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи.

    Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила о своем намерении не продолжать президентский курс Джо Байдена в случае своей победы на выборах в ноябре. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что ее президентство будет основано на собственных жизненном и профессиональном опыте, а также новых идеях.

    «Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», – сказала Харрис, передает ТАСС.

    Она также отметила, что значительная часть ее карьеры прошла вне Вашингтона, что отличает ее от Байдена.

    Харрис также подчеркнула, что представляет новое поколение лидеров, что, по ее мнению, предоставляет ей уникальную точку зрения на президентство. Ранее в интервью ABC она затруднилась назвать конкретные отличия в своих возможных действиях от политики Байдена, заявив, что ей ничего не приходит на ум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы.

    При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. 

    Трамп также заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    18 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.

    Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.

    Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.

    Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.

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    17 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с начала российской военной операции потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает портал Business Insider.

    Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,

    Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.

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    17 октября 2024, 02:40 • Новости дня
    Штаб Трампа назвал интервью Харрис катастрофой

    Штаб Трампа назвал интервью Камалы Харрис катастрофой и усомнился в ее способностях

    Tекст: Денис Тельманов

    Штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США.

    Штаб Дональда Трампа остро раскритиковал интервью кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав его катастрофой. Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт заявила, что Харрис в ходе интервью проявила себя как неспособная справиться с давлением, показав раздраженность и нежелание брать на себя ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы, передает ТАСС.

    В заявлении штаба Трампа утверждается, что президентская кампания Харрис основана на лжи о Дональде Трампе, а в ходе интервью она не дала четких ответов на вопросы ведущего Бретта Байера.

    Штаб республиканцев выразил уверенность, что Харрис не сможет справиться и с давлением на посту президента США.

    Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом в президенты от демократов, давшим интервью Fox News. Ранее кандидатом от Демократической партии предполагался Байден, однако после неудачи на дебатах с Трампом он решил выйти из гонки и поддержал Харрис, которая была утверждена кандидатом на съезде партии в Чикаго.

    Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах представит свой подход к управлению страной, не продолжая курс Байдена, а также выразила уверенность в необходимости продолжения международной поддержки для укрепления национальной безопасности.

    Дональд Трамп заявил о возможном задействовании армии на выборах для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    18 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО

    Зеленский сообщил о скепсисе Германии к членству Украины в НАТО

    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос членства Украины в НАТО во время своих недавних поездок в Европу, включая встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    «Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были», – добавил он.

    Также политик отметил, что Берлин пока не готов передать Киеву дальнобойное оружие, подчеркнув, что для немецкой стороны это «болезненный вопрос».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не поддерживает вступление Украины в НАТО. Зеленский ранее представил «план победы», который включает членство Украины в альянсе. Также Зеленский заявлял, будто для обеспечения безопасности Украина должна либо иметь ядерное оружие, либо быть частью НАТО.

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    16 октября 2024, 23:34 • Новости дня
    Карлсон анонсировал сериал о саботаже чиновников во время президентства Трампа

    Такер Карлсон анонсировал сериал из шести серий о теневом правительстве в США, саботировавшим решения Дональда Трампа

    Карлсон анонсировал сериал о саботаже чиновников во время президентства Трампа
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналист Такер Карлсон анонсировал документальный сериал из шести серий о теневом правительстве США, премьера которого состоится 21 октября.

    Проект будет состоять из шести серий, и первая из них выйдет 21 октября, рассказал телеведущий в своем микроблоге.

    По словам Карлсона, сериал раскроет, как чиновники, политики и спецслужбы саботировали деятельность 45-го президента США Дональда Трампа.

    Карлсон подчеркнул, что материал сериала также будет касаться влияния американского истеблишмента на жизни сторонников республиканской партии. Журналист обещает показать, как противники Трампа пытались воздействовать на его политику и действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск с июля по сентябрь выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет, который активизировал агитацию в нескольких штатах.

    Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

    В субботу житель Лас-Вегаса Вэм Миллер был задержан возле митинга Трампа в Калифорнии с оружием, как сообщил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко. Позже мужчина заявил что не собирался устраивать покушение.

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    18 октября 2024, 02:52 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц заявил об отказе передавать Украине крылатые ракеты Taurus

    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, объяснив это ответственностью за предотвращение войны между Россией и НАТО.

    Шольц заявил, что Германия продолжит оставаться крупнейшим поставщиком вооружений на Украину в Европе. Он отметил, что Германия занимает второе место после США по объему таких поставок, передает ТАСС.

    «Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», – сказал он.

    Шольц заявил, что не считает поставки Taurus «правильным» решением. Он заверил, что жители Германии могут рассчитывать на осмотрительность в его решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Мерц, вероятно, возглавит следующее правительство Германии.

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    18 октября 2024, 14:01 • Новости дня
    Байден предрек «тяжелую зиму» в конфликте на Украине
    Байден предрек «тяжелую зиму» в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден, выступая в Германии, предупредил о приближении «тяжелой зимы» в конфликте на Украине.

    Байден, находясь в Германии, высказал свои опасения относительно предстоящей зимы в контексте конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, что миру предстоит пережить «очень трудную зиму», что подчеркивает серьезность текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в США напрямую влияют на будущее Украины, а также на возможность продолжения поддержки со стороны Запада.

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    17 октября 2024, 09:53 • Новости дня
    Напарник Трампа предложил заменить Харрис на Байдена

    Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам заменить Харрис на Байдена после ее интервью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам рассмотреть замену Камалы Харрис на Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после ее интервью Fox News, в котором она попыталась сократить отставание от Трампа.

    Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил заменить вице-президента Камалу Харрис на действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на предстоящих выборах после ее интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

    Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом от демократов, давшим интервью Fox News, что вызвало критику со стороны республиканцев. Ранее Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно указывали на ее нежелание взаимодействовать с журналистами и редкость интервью, считая это попыткой скрыть некомпетентность.

    Между тем, согласно опросу Rasmussen Reports, Харрис сократила отставание от Дональда Трампа до одного процентного пункта. Трамп имеет поддержку 48% избирателей, в то время как Харрис поддерживает 47%. Опрос, проведенный 10 и 13–15 октября среди более 2 тыс. потенциальных избирателей, показал, что 3% готовы проголосовать за другого кандидата, а еще 3% не определились с выбором. Погрешность опроса составила 2%.

    Ранее штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США. Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит новый подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи. Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

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