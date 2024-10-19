Балицкий: Для запуска ЗАЭС нужно отодвинуть фронт на 40 км от Никополя

Tекст: Вера Басилая

Балицкий объяснил, что артиллерийские установки, такие как французский «Цезарь» и гаубица М-777, способны поражать цели на расстоянии 40 километров. По его словам, этот радиус позволит устранить угрозу артиллерийских обстрелов, передает ТАСС.

«Все остальное мы можем сбить», – сказал Балицкий, добавив при этом, что существующие другие виды вооружения могут преодолевать большее расстояние.

По его словам, Запорожская АЭС остановлена из-за угроз со стороны украинских войск и не вырабатывает электроэнергию.

Балицкий также подчеркнул, что до уничтожения киевского режима эксплуатация ядерных объектов будет небезопасна. Он сравнил нынешнюю угрозу с ситуацией в сороковых годах прошлого века при фашистском режиме Гитлера, когда ни одно место не было безопасным. «Фашист должен сдохнуть. Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине, ждать от этих тварей можно всего, чего угодно», – заключил губернатор.

Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона.

Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предположил, что бывшие сотрудники станции содействуют ВСУ в планировании атак.

