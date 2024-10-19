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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    19 октября 2024, 16:00 • Новости дня

    Балицкий назвал условие для безопасного запуска ЗАЭС

    Балицкий: Для запуска ЗАЭС нужно отодвинуть фронт на 40 км от Никополя

    Tекст: Вера Басилая

    Для безопасного запуска Запорожской АЭС необходимо отодвинуть фронт на 40 км от Никополя и Марганца, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий объяснил, что артиллерийские установки, такие как французский «Цезарь» и гаубица М-777, способны поражать цели на расстоянии 40 километров. По его словам, этот радиус позволит устранить угрозу артиллерийских обстрелов, передает ТАСС.

    «Все остальное мы можем сбить», – сказал Балицкий, добавив при этом, что существующие другие виды вооружения могут преодолевать большее расстояние.

    По его словам, Запорожская АЭС остановлена из-за угроз со стороны украинских войск и не вырабатывает электроэнергию.

    Балицкий также подчеркнул, что до уничтожения киевского режима эксплуатация ядерных объектов будет небезопасна. Он сравнил нынешнюю угрозу с ситуацией в сороковых годах прошлого века при фашистском режиме Гитлера, когда ни одно место не было безопасным. «Фашист должен сдохнуть. Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине, ждать от этих тварей можно всего, чего угодно», – заключил губернатор.

    Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона.

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предположил, что бывшие сотрудники станции содействуют ВСУ в планировании атак.

    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    18 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы

    Историк Скачко: После сноса памятников в честь победы над шведами в Полтаве Зеленский войдет в число «иудушек украинской истории»

    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    @ Владимир Марченко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иван Мазепа и Симон Петлюра, которых киевский режим чтит как героев, были предателями и плохо закончили свою жизнь. Владимира Зеленского и его сподручных ждет такая же участь, коль они возвели Мазепу и Петлюру в ранг героев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что в Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года.

    «На поле под Полтавой в 1709 году взошло Московское царство, а из него вышла Российская империя. Предавая историю, Зеленский и вся нынешняя украинская власть ведет себя как Мазепа. Но ведь и закончат они точно так же», – напомнил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «При этом Мазепа был одним из фаворитов Петра I – император называл его своим учителем в европейской политике. Мазепа – это выдающийся интриган и достаточно опытный политик своего времени, который на Украине правил как монарх. Поползновения конкурентов к власти он пресекал с невероятной жестокостью», – продолжил историк.

    «Но главное: Мазепа никакой не борец за независимую Украину. Ее он расценивал как личный майорат. У него была договоренность о том, что в обмен на передачу Украины Карлу XII он получает огромный кусок земли на территории нынешней Белоруссии. Кстати, 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков – личная охрана Мазепы. Вот такие образцы для подражания у нынешних элит Украины», – посетовал собеседник.

    «Вообще, в их пантеоне героев сплошные неудачники – Мазепа, Петлюра, Скоропадский, Бандера. Когда-то я их назвал «иудушки украинской истории». Петлюра, например, в 1920 году пришел на польских штыках в Киев в обмен на пять областей в Галиции и Волыни. А в 1926 году его застрелили. В общем, предатели заканчивают жизнь одинаково плохо. Снос памятников – это такое же «мазепинство» со стороны режима Зеленского. И их ждет та же участь», – резюмировал спикер.

    Ранее стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 году, в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    19 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из киевских кафе украинка устроила скандал из-за того, что посетители за соседним столиком общались на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщило, что украинке не понравилось, что за соседним столиком молодые люди общались на русском языке. Девушка заявила, что на Украине «все плохо» из-за людей, которые продолжают говорить по-русски, передает RT.

    Несмотря на напряженную атмосферу, молодые люди в ответ лишь посмеялись над украинкой.

    Ранее жительницы Киева устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке.

    Кроме того, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка, участницы требовали от спикера перейти на украинский.

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

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    19 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее воздушную тревогу в городе отменили, передает ТАСС.

    Взрывы также раздались в Черкасской области Украины, передает РИА «Новости».

    Сирены продолжают действовать в Киевской области и нескольких других регионах страны.

    Напомним, сообщалось о взрыве в Шостке Сумской области Украины.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 04:56 • Новости дня
    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО

    Французский министр-делегат Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО

    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Франция активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.

    «Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – приводит слова Хаддада РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Он отметил, что Франция мобилизует усилия для убеждения партнеров в этом вопросе, несмотря на вероятную сложность и длительность процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Зеленский позднее сообщил, что Германия скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс. Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.


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    18 октября 2024, 22:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Россия вернула 95 попавших в плен к ВСУ военнослужащих

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Позднее они вернутся в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником в обмене выступили ОАЭ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В конце августа состоялся обмен 115 российских военнопленных и 115 украинских военнопленных. В сентябре российская и украинская сторона провели обмен по формуле «49 на 49».

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    18 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО

    Зеленский сообщил о скепсисе Германии к членству Украины в НАТО

    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос членства Украины в НАТО во время своих недавних поездок в Европу, включая встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    «Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были», – добавил он.

    Также политик отметил, что Берлин пока не готов передать Киеву дальнобойное оружие, подчеркнув, что для немецкой стороны это «болезненный вопрос».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не поддерживает вступление Украины в НАТО. Зеленский ранее представил «план победы», который включает членство Украины в альянсе. Также Зеленский заявлял, будто для обеспечения безопасности Украина должна либо иметь ядерное оружие, либо быть частью НАТО.

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    18 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Зеленского обменять ресурсы Украины на оружие

    Лавров заявил о готовности Зеленского передать ресурсы Украины под контроль Запада

    Лавров заявил о готовности Зеленского обменять ресурсы Украины на оружие
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Утечки из плана президента Украины Владимира Зеленского указывают на его готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что фактически может означать «продажу» государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров уточнил, что в Москве не интересуются секретными приложениями к плану победы Киева и не запрашивают реакцию Запада у западных коллег. «Утечки есть», – подчеркнул министр. По его словам, одна из них свидетельствует о том, что главной целью Зеленского является получение оружия, ТАСС.

    Лавров также отметил, что западные страны понимают, что это неприемлемый сценарий, грозящий большими потерями. По словам министра, секретные приложения к плану Зеленского содержат информацию о готовности передать западным хозяевам все украинские естественные ресурсы, что фактически означает продажу государства.

    Напомним, Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», включающий приглашение Украины в НАТО и удары по России. Озвученный Зеленским «план победы» совпал с утечками в прессе и включал готовность открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт на Украине, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

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    18 октября 2024, 23:07 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись с российскими военными, которых удалось вернуть из украинского плена.

    На видео, опубликованном в Telegram ведомства, военнослужащие садятся в автобусы. Один из них заявил: «Духом мы сильны, поэтому не надо отчаиваться».

    Напомним, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

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