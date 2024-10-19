Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
За сутки ВСУ потеряли более 270 человек в Курской области
За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 270 человек и девять единиц бронетехники, сообщило Министерство обороны России.
В числе потерь – три боевые машины пехоты и бронетранспортер, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям и отразили контратаки противника в разных районах Курской области. В ходе боев поражены подразделения 22-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны.
Минобороны также отметило, что за сутки была успешно отражена контратака противника в районе населенного пункта Леонидово. Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных бригад, а также 80-й десантно-штурмовой бригады.
Авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. За все время боевых действий ВСУ потеряли более 24 тыс. 740 военнослужащих, 167 танков, 82 БМП, 102 бронетранспортера и свыше 950 боевых машин.
Напомним, за 12 октября ВСУ потеряли более 1,9 тыс. солдат на нескольких направлениях. Также российские войска успешно отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь. В прошлые сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 505 человек и 15 единиц бронетехники.