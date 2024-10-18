Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Москвичей предупредили о заморозках этой ночью
Москвичей предупредили о минусовой температуре в ночь на субботу
В Москве и Московской области ожидается значительное похолодание, температура может достигнуть минус 6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ближайшая ночь будет особенно холодной. В связи с этим прогнозируются легкие морозы, но осадков не ожидается, небо будет ясным, сказал Вильфанд ТАСС.
По словам ученого, Москва находится в холодной части антициклона с высоким давлением и северным ветром, что способствует сильному выхолаживанию. Температура в столице снизится до 2–4 градусов ниже нуля, а в области ожидаются показатели в 5-6 градусов ниже нуля.
Метеоролог подчеркнул, что утро субботы также будет холодным, но температура начнет подниматься к полудню и достигнет 8–10 градусов.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве образовался радиационный туман из-за ночного выхолаживания воздуха, что ухудшило видимость в аэропортах до 300 метров.