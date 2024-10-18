Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».5 комментариев
Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
Энергоресурсы в России «просто безграничные», их легко поставлять в Китай, так как у стран общая граница, которая не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая.
«Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России – четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России», – сказал Путин.
Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.