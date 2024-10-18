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    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    9 комментариев
    18 октября 2024, 13:03 • Новости дня

    Силуанов заявил о необходимости пересмотра статуса России как развивающейся страны

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов предложил пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, утверждая, что Россия давно опережает по своему уровню доходов и экономике многие страны, считающиеся развитыми.

    По его словам, Россия уже переросла эту стадию, когда экономика страны классифицируется как развивающаяся, передает ТАСС.

    «Россия – это страна с уже сформировавшейся экономикой и доходами. Надо пересмотреть эти понятия, так как мы давно опережаем многие страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – отметил он.

    Силуанов добавил, что Россия вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов и напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.

    Министр также указал на необходимость пересмотра современных экономических категорий в связи с изменением мирового экономического ландшафта.

    Он подчеркнул важность адекватной оценки статуса страны в международных организациях и рейтингах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Силуанов подчеркивал, что структура экономики России меняется в сторону меньшей зависимости от нефтегазового сектора.

    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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    16 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике

    Молдавская диаспора в России потребовала открыть больше избирательных участков

    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители молдавской диаспоры в России передали посольству Молдавии петицию с требованием увеличить число избирательных участков на предстоящих 20 октября выборах президента республики и референдуме о вступлении республики в Европейский союз.

    По словам представителя диаспоры Николая Погонца, в России проживают более 300 тыс. граждан Молдавии, но Центральная избирательная комиссия республики уменьшила число участков в стране до двух, передает ТАСС.

    «Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова», – говорится в документе.

    Петицию подписали свыше 2 тыс. человек. К инициативе присоединились молдаване из различных городов России, включая Калугу, Курск, Липецк, Рязань и Сургут. Погонец отметил, что в Италии, где зарегистрировано более 2 тыс. граждан Молдавии, выделено 60 участков, что вызывает недовольство среди молдавских граждан, проживающих в России.

    Молдавские дипломаты приняли петицию, однако не уточнили сроки, в которые власти республики ответят на просьбу диаспоры. Погонец добавил, что некоторые молдаване из Смоленской области готовы поехать голосовать в соседнюю Белоруссию, если число участков в России не будет увеличено.

    Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уменьшила количество избирательных участков в России с пяти до двух перед президентскими выборами, решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии ранее решила открыть все пять избирательных участков в России к президентским выборам, которые состоятся 20 октября, несмотря на предложение ограничить их двумя.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это повлекло для мигрантов изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин, проживавшие в Москеве, лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

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    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    15 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    В Подмосковье женщина сбила насмерть переходившую дорогу мать с трехлетним ребенком

    Водитель на Fiat насмерть сбила женщину и травмировала ребенка на переходе в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья водитель на автомобиле «Фиат» сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, в результате чего женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья произошел трагический инцидент: водитель автомобиля «Фиат» совершила наезд на пешеходов, передает ТАСС.

    ДТП случилось на 1-м километре автодороги Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново в 19:05. На нерегулируемом пешеходном переходе женщина 1987 года рождения сбила женщину 1986 года рождения и ее трехлетнего сына.

    В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия, а ее ребенок был госпитализирован с травмами. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-108 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек, в результате которого один человек погиб на месте, а обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГАИ. В центре российской столицы столкнулись четыре автомобиля, и травмы получили три человека, сообщил источник в оперативных службах. Генеральный директор «Острогожсксадпитомника» и депутат воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, что подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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    15 октября 2024, 22:56 • Новости дня
    Турецкая полиция нашла тело пропавшей россиянки

    Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей россиянки в провинции Орду

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие правоохранители спустя неделю поисков обнаружили тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа в ореховой роще провинции Орду, где она пропала 8 октября.

    Турецкая полиция обнаружила тело россиянки Маргариты Караджа, пропавшей 8 октября в провинции Орду, сообщает DHA.

    Женщина, которой было 57 лет, исчезла после выхода из дома в уезде Алтынорду. Ее семья сразу же обратилась в полицию и распространила информацию о пропаже через социальные сети, пытаясь привлечь внимание к поискам.

    Спустя почти неделю после пропажи, полицейские обнаружили тело Караджа в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. На данный момент причины ее смерти остаются неизвестными.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня. В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

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    16 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico: ФАТФ рассматривает возможность внесения России в черный список

    Tекст: Александра Юдина

    Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе планирует принять решение о включении России в черный список организации, чего Украина добивается с апреля 2022 года, пишет Politico.

    ФАТФ может включить Россию в черный список на следующей неделе, заседание внутреннего органа ФАТФ состоится 22 октября, передает РИА «Новости».

    Для принятия решения о включении России в черный список требуется консенсус от участников ФАТФ. В организацию входят 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Черный список ФАТФ включает страны, к которым применяются контрмеры со стороны членов организации и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России в организации, а в июне на пленарном заседании было принято решение не включать Россию в штрафные списки.

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    16 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Во Франции арестовали россиянина за подготовку беспорядков

    Прокуратура Парижа обвинила россиянина в сотрудничестве для беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин России Кирилл Грязнов был задержан во Франции по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

    Прокуратура Парижа возбудила дело против гражданина России Кирилла Грязнова по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, сообщает РИА «Новости». Обвинения предусматривают наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.

    Ведомство уточнило, что обыск в доме Грязнова проводился по требованию МВД Франции. В ходе обыска были найдены доказательства, предполагающие его намерение организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр.

    Ранее французские СМИ сообщали о задержании Грязнова по подозрению в подготовке к дестабилизации во время Олимпиады.

    По данным Le Monde, Грязнов находился под наблюдением европейских разведслужб с мая. СМИ сообщают, что он якобы поддерживал связи с российской разведкой, но доказательства в виде билета в Москву и письма не подтверждают эту версию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начались беспорядки после объявления первых результатов парламентских выборов.

    Во время первомайской манифестации в Париже произошли столкновения между радикалами и полицией, где стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, и были пострадавшие.

    Бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур считал, что беспорядки во Франции вызваны политикой руководства страны, из-за чего появились граждане, испытывающие к ней ненависть.

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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