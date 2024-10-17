Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
В Тбилиси призвали президента Литвы соблюдать международные нормы
В «Грузинской мечте» подвергли резкой критике президента Литвы Гитанаса Науседу, который в Брюсселе заявил журналистам, что в случае победы нынешней правящей партии на выборах в парламент 26 октября страна не будет иметь шансов на евроинтеграцию, и «приветствовал» возможную победу «проевропейских сил», подразумевая оппозицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель комитета парламента по европейской интеграции Мака Бочоришвили заявила, что «суверенное право народа Грузии, а не президента Литвы, решать, какое правительство здесь выбирать».
«В целом эта ситуация ненормальная, когда лидеры других стран делают столько комментариев, кто должен быть во главе Грузии», – сказала она.
Мака Бочоришвили напомнила о недавних выборах в литовский парламент и предложила «показать ей хотя бы одно заявление грузинского политика о своих предпочтениях в этом плане».
«Вне зависимости от того, нравится нам или не нравится власть Литвы, хорошая она или нет, мы не позволяем себе нарушать международные нормы и принципы и призываем также поступать по отношению к Грузии», – заявила она.
Между тем председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что народ Грузии на выборах в парламент 26 октября должен завершить период вмешательства некомпетентных иностранных авторов в дела страны.
«Все (иностранцы), у которых есть один знакомый грузин или слышали что-то о Грузии, позволяют себе говорить от имени нашего народа, думая, что у них есть на это компетенция или легитимность, – сказал он. – В этом плане мы уже подошли к определенной границе».
По его словам, иностранные послы и иные акторы должны «осознавать, что нужно держать определенную дистанцию в государственных отношениях, уважая суверенитет друг друга».