В Тбилиси призвали президента Литвы соблюдать международные нормы

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Председатель комитета парламента по европейской интеграции Мака Бочоришвили заявила, что «суверенное право народа Грузии, а не президента Литвы, решать, какое правительство здесь выбирать».

«В целом эта ситуация ненормальная, когда лидеры других стран делают столько комментариев, кто должен быть во главе Грузии», – сказала она.

Мака Бочоришвили напомнила о недавних выборах в литовский парламент и предложила «показать ей хотя бы одно заявление грузинского политика о своих предпочтениях в этом плане».

«Вне зависимости от того, нравится нам или не нравится власть Литвы, хорошая она или нет, мы не позволяем себе нарушать международные нормы и принципы и призываем также поступать по отношению к Грузии», – заявила она.

Между тем председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что народ Грузии на выборах в парламент 26 октября должен завершить период вмешательства некомпетентных иностранных авторов в дела страны.

«Все (иностранцы), у которых есть один знакомый грузин или слышали что-то о Грузии, позволяют себе говорить от имени нашего народа, думая, что у них есть на это компетенция или легитимность, – сказал он. – В этом плане мы уже подошли к определенной границе».

По его словам, иностранные послы и иные акторы должны «осознавать, что нужно держать определенную дистанцию в государственных отношениях, уважая суверенитет друг друга».