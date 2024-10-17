Raytheon выплатит США почти миллиард долларов за мошенничество

Компания-производитель сбившей российский Ил-76 ракеты Raytheon обвинена в мошенничестве и выплатит США более 950 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Компания Raytheon, дочерняя структура RTX Corporation, согласилась выплатить свыше 950 млн долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве, коррупции и завышении стоимости по государственным контрактам, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном на его официальном сайте.



Raytheon обвиняется в завышении стоимости поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot и радиолокационной станции. Также выявлены факты коррупции, включая взятки катарским чиновникам для получения выгодных контрактов. Эти схемы продолжались в течение нескольких лет.

Министерство обороны США в 2023 финансовом году выделило 431,4 млрд долларов на различные контракты, из которых 24,1 млрд долларов получила RTX Corporation. Это поставило компанию на второе место по объему контрактных расходов среди подрядчиков Пентагона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подписал контракт с совместным предприятием COMLOG для изготовления до 1 тыс. ракет для ЗРК Patriot.

При этом фрагменты, обнаруженные на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, были идентифицированы как элементы ракеты MIM-104A комплекса Patriot, разработанной и произведенной корпорацией Raytheon.

Ранее Китай ввел запрет на экспортную и импортную деятельность с компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за их продаж оружия Тайваню.