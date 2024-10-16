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    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    7 комментариев
    16 октября 2024, 12:28 • Новости дня

    Уничтожена магистраль снабжения ВСУ под Угледаром

    Силовики сообщили об уничтожении ключевой магистрали снабжения ВСУ у Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевая магистраль в районе Катериновки под Угледаром, по которой осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины, была уничтожена, что значительно ограничивает логистику и усложняет положение украинских войск на этом участке фронта.

    Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Катериновка под Угледаром была значительно нарушена из-за уничтожения ключевой транспортной магистрали, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. По этой дороге осуществлялось снабжение украинских военнослужащих, отступающих из Угледара, в том числе в направлении Катериновки.

    Представитель силовых структур сообщил, что магистраль, соединяющая Катериновку с Елизаветовкой, была фактически уничтожена. Это заявление подчеркивает важность данной дороги для военной логистики, так как она являлась основным маршрутом для перемещения и снабжения ВСУ на этом участке фронта.

    Уничтожение дороги, по словам источников, усложнит положение украинских войск и может облегчить продвижение российских сил на важных стратегических направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские морпехи обнаружили схрон ВСУ в Угледаре, где находились боеприпасы и оружие, оставленные украинскими военными.

    Кроме того российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара, обеспечив безопасность местного населения, в частности, из Угледара был эвакуирован отец Героя России.

    15 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    @ AP Photo/Francisco Seco/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

    Синегубов подчеркнул, что ухудшение ситуации и обстрелы критической инфраструктуры делают невозможным продолжение отопительного сезона и предоставление гуманитарной помощи, сообщает издание «Страна».

    Обязательная эвакуация будет проводиться из Купянской городской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин. В Боровской общине Изюмского района эвакуация будет принудительной для 250 семей. Эвакуационные мероприятия будут ужесточены, так как жители неохотно покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали удерживать огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта.

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    16 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.

    В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.

    Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску

    Российские войска получили контроль над дорогой к Купянску, блокировав ротацию ВСУ

    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска удерживают огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев уточнил, что ситуация на Харьковском направлении остается боевой и напряженной. Российские бойцы продолжают наступление на Сватовско-Купянском направлении, что дало возможность прорвать линию обороны ВСУ и установить огневой контроль над важной трассой, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и ее контроль затрудняет ВСУ проведение ротации и переброску подкреплений. Особо подчеркивается, что дорога в районе Кругляковки простреливается, это фактически пригород города Купянска, находящийся южнее по реке Оскол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить. Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки. Армия России продвинулась под Григоровкой в ДНР.

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    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    15 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине

    США не нашли доказательств участия военных КНДР в спецоперации России на Украине

    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

    «Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», – сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о возможной причастности КНДР к конфликту. При этом он отметил, что данная тема вызывает серьезное беспокойство у Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    16 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен

    Tекст: Александра Юдина

    Находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

    В городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, пропало электричество, передает ТАСС.

    «Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», – указал Мрочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области, а также ликвидировали цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции.

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    16 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам Энергодара

    Стало известно о практически ежедневных обстрелах Энергодара со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона, сообщила директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, обстрелы города Энергодар, находящегося вблизи Запорожской атомной станции, практически стали ежедневными, сообщает РИА «Новости». Яшина заявила, что обстрелы со стороны украинских вооруженных сил ведутся в постоянном режиме. «В районе Энергодара обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически в ежедневном режиме», – сказала она.

    Ранее сообщалось о вечерних атаках украинских дронов на Энергодар, в результате которых были сбиты две воздушные цели. При этом повреждений и пострадавших зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал недопустимость нападений на сотрудников Запорожской АЭС, комментируя убийство начальника группы пропусков службы безопасности станции Андрея Короткого.

    Начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткий погиб после взрыва самодельного устройства, заложенного в его автомобиль в городе Энергодаре.

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.

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    16 октября 2024, 04:15 • Новости дня
    Батальон Пащенко уничтожил в Курской области более 500 солдат ВСУ

    Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон под командованием Героя России подполковника Ивана Пащенко уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов в Курской области, проводя контрудары по диверсионно-разведывательным группам врага.

    Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.

    В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

    В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

    Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

    В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

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    16 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил о гибели бойцов в освобожденных российскими войсками поселках

    Пленный ВСУ рассказал о направлении бойцов на гибель в освобожденные российскими войсками поселки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец ВСУ Петр Дудяк сообщил, что командование отправляет их в освобожденные российскими войсками населенные пункты, не предупреждая об опасности.

    Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал о действиях командования ВСУ, отправляющего бойцов в освобожденные российскими войсками населенные пункты без должной подготовки и предупреждений, сообщает ТАСС. По его словам, такие действия приравниваются к отправлению «на мясо». Он заявил, что их бросают на позиции в последний момент, когда село уже захвачено.

    Как рассказал Дудяк, отступление из населенного пункта Карловка оказалось особенно тяжелым для него и его сослуживцев. Он пояснил, что им не сообщили о предстоящем отступлении и не предоставили план эвакуации, что подвергло их жизни серьезной опасности.

    Дудяк описал обстановку как крайне сложную и опасную, добавив, что их просто отправили на смерть. Видео с его заявлением было распространено Министерством обороны Российской Федерации, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять. Украинский военнопленный Анатолий Скикетский сообщил, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья. Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    16 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 27 раз за сутки

    ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.

    ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

    Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

    Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

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    15 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Пушилин спрогнозировал «охват» Селидово в ДНР

    Пушилин заявил о предпосылках для «охвата» Селидово на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР, подчеркнув важность этого участка фронта для укрепления позиций.

    Пушилин заявил, что есть все предпосылки для «охвата» города Селидово в ходе продвижения на Красноармейском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, данный участок фронта является стратегически важным, поскольку противник создал там укрепрайон.

    Пушилин подчеркнул, что вместо лобовых штурмов более целесообразным является охват города, что подтверждается анализом карты. Однако он отметил, что конкретные военные замыслы известны только военным. Пушилин добавил, что каждый населенный пункт на этом направлении имеет значение для дальнейших операций.

    В эфире канала «Россия 24» Пушилин отметил, что для достижения целей необходимо учитывать укрепления противника и вырабатывать стратегически оправданные шаги. Он выразил уверенность, что на данном этапе возможен охват Селидово, что укрепит позиции ДНР на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжают окружать населенные пункты Кураховка и Селидово, подконтрольные Киеву. На Украине признали ухудшение ситуации в районе Селидово. Российская армия ранее перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике.

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    16 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Офицер ВСУ передал России данные для удара по командному пункту

    Рогов: Офицер ВСУ на запорожском фронте сдался и передал России данные для удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицер украинской армии добровольно сдался в плен и передал данные о командном пункте ВСУ, что позволило нанести по нему удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, офицер украинской армии на запорожской линии фронта добровольно сдался в плен и перешел на сторону России, передает РИА «Новости». По словам Рогова, украинский офицер передал российской стороне данные о командном пункте и позициях ВСУ на Степногорском направлении.

    «Показательный случай произошел на Степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского», – отметил Рогов. Он также добавил, что после передачи данных офицер указал точное место расположения командного пункта ВСУ, по которому впоследствии был нанесен удар.

    Рогов подчеркнул, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского является «смертоносным чужеродным телом» для Украины, от которого следует избавиться как можно скорее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец «Айдара» Владимир Зайченко, сдавшийся в плен, выразил желание получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат».

    Украинская армия за последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек.

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    16 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Командир ВС России сбил более 50 дронов ВСУ

    Командир зенитно-ракетного отделения поразил свыше 50 дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский командир с позывным Сава уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова.

    Командир зенитно-ракетного отделения с позывным Сава лично поразил более 50 дронов Вооруженных сил Украины, сообщил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Битник, пишет РИА «Новости».

    «В том числе около восьми крупных БПЛА типа «Баба-яга», – уточнил Битник. Сава также осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК.

    Среди уничтоженных целей был беспилотник самолетного типа «Валькирия», который корректировал огонь вражеской артиллерии. За проявленное мужество и героизм в зоне специальной военной операции командир Сава был награжден медалью Суворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали использовать против российских войск новые «дроны-драконы», которые оснащены раскаленным металлом для поражения целей.

    Рсанее украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ, что вызвало возмущение в соцсетях и международных кругах.

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске, нанося урон украинской инфраструктуре по производству дронов.

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    16 октября 2024, 11:09 • Новости дня
    Обломки беспилотника обнаружены в лесу в Калужской области

    Губернатор Шапша: Обломки дрона самолетного типа обнаружили в лесу в Калужской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района обнаружены обломки беспилотника самолетного типа, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    Шапша заявил, что жители Калужской области обнаруживают обломки вражеских дронов раньше, чем оперативные службы. Это происходит после работы систем противовоздушной обороны. Он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность, следует из сообщения в Telegram-канале Шапши.

    Ранее в сентябре были обнаружены обломки беспилотника в Козельском районе Калужской области.

    Кроме того, найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата на пляже Анапы при входе с проезда «Золотой берег».

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    Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался украинским налогоплательщиком

    Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию

    Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают Запад. Недавно был конфликт Венгрии с Украиной, которая запретила транзит российской нефти по своей территории для «Лукойла». Теперь под раздачу попала Чехия. Западные СМИ накинулись на нее за то, что та продолжает покупать российскую нефть. Ей вменяются в вину очень странные вещи. Что будет с российской нефтью, идущей по трубе в Чехию, Венгрию и Словакию? Подробности

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    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

    Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан со слухами о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники? Подробности

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    Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

    Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года. А если выяснится, что брак был фиктивный, то выданный документ будет аннулирован. Против каких категорий мигрантов направлена мера, насколько она будет эффективной и что еще предстоит сделать России на этом направлении? Подробности

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    Канада и Индия сцепились в конфликте из-за меньшинств

    Таинственное убийство и обвинения в причастности к нему иностранных разведок, личное противостояние руководителей государств и высылка дипломатов, борьба с сепаратизмом и западные идеологические предрассудки. Все эти обстоятельства сплелись в конфликте между Индией и Канадой, который обострился прямо сейчас. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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