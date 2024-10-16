Силовики сообщили об уничтожении ключевой магистрали снабжения ВСУ у Угледара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Катериновка под Угледаром была значительно нарушена из-за уничтожения ключевой транспортной магистрали, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. По этой дороге осуществлялось снабжение украинских военнослужащих, отступающих из Угледара, в том числе в направлении Катериновки.

Представитель силовых структур сообщил, что магистраль, соединяющая Катериновку с Елизаветовкой, была фактически уничтожена. Это заявление подчеркивает важность данной дороги для военной логистики, так как она являлась основным маршрутом для перемещения и снабжения ВСУ на этом участке фронта.

Уничтожение дороги, по словам источников, усложнит положение украинских войск и может облегчить продвижение российских сил на важных стратегических направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские морпехи обнаружили схрон ВСУ в Угледаре, где находились боеприпасы и оружие, оставленные украинскими военными.

Кроме того российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара, обеспечив безопасность местного населения, в частности, из Угледара был эвакуирован отец Героя России.