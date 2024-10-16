Пленный ВСУ рассказал о направлении бойцов на гибель в освобожденные российскими войсками поселки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал о действиях командования ВСУ, отправляющего бойцов в освобожденные российскими войсками населенные пункты без должной подготовки и предупреждений, сообщает ТАСС. По его словам, такие действия приравниваются к отправлению «на мясо». Он заявил, что их бросают на позиции в последний момент, когда село уже захвачено.

Как рассказал Дудяк, отступление из населенного пункта Карловка оказалось особенно тяжелым для него и его сослуживцев. Он пояснил, что им не сообщили о предстоящем отступлении и не предоставили план эвакуации, что подвергло их жизни серьезной опасности.

Дудяк описал обстановку как крайне сложную и опасную, добавив, что их просто отправили на смерть. Видео с его заявлением было распространено Министерством обороны Российской Федерации, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять. Украинский военнопленный Анатолий Скикетский сообщил, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья. Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.