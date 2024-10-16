В Австралии закрыли пляж из-за загадочных черных шаров

В Сиднее закрыли пляж Куджи после находки сотен черных шаров неизвестного происхождения

Tекст: Денис Тельманов

Городской пляж Куджи в Сиднее временно закрыли из-за нахождения сотен черных шаров неизвестного происхождения, передает ТАСС.

Муниципалитет района Рэндвик установил, что шары выбросило на берег, и принял решение закрыть пляж до тех пор, пока аварийные службы не соберут все объекты.



Чиновники предупреждают любителей пляжного отдыха воздержаться от посещения Куджи и не прикасаться к найденным предметам.

«Такое происшествие случилось впервые, и мы предпринимаем меры для безопасного удаления и утилизации объектов», – заявили в муниципалитете.

Специалисты пока не установили природу таинственных шаров. Часть из них отправили на анализ в управление охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и агентство по контролю качества прибрежных вод.

Чиновники предполагают, что шары могут быть «шариками смолы», образующимися при контакте нефти с мусором и морской водой.

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