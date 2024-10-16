Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Эксперты спрогнозировали сохранение ставки на уровне 19% в 2024 году
Глава Ассоциации банков России ожидает, что ставка останется на уровне 19% до конца 2024 года
Глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков заявил, что ключевая ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 19% в 2024 году, а инфляция вернется к цели в 4% к 2026 году.
Козлачков подчеркнул, что, несмотря на энергичные бюджетные процессы, в настоящее время нет оснований ожидать ужесточения денежно-кредитной политики, передают «Известия».
Козлачков указал, что объемы кредитования физических лиц возвращаются к уровню первого квартала, что свидетельствует об эффективности политики Центробанка.
Тем не менее, он ожидает, что кредитование продолжит замедляться сдержанными темпами. Это обусловлено не только денежно-кредитной политикой, но и мерами защиты прав потребителей и предотвращения закредитованности.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении инфляции к целевому уровню в 4%, Козлачков заявил, что инфляция может начать замедляться уже в 2024 году при отсутствии крупных внешних шоков. Согласно базовому сценарию Банка России, ожидается, что к 2026 году инфляция вернется к целевой отметке в 4%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с января 2025 года увеличатся пенсии для пожилых граждан России на 7,3 процента, что связано с уровнем инфляции за 2024 год.
Материнский капитал на первого ребенка в России в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, достигнув 677 тыс. рублей, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
В 2025 году минимальный размер пенсии с учетом московской доплаты составит почти 25,9 тыс. рублей, как сообщает столичная мэрия.