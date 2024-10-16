Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Военные Колумбии обнаружили нарколабораторию повстанцев
Военные Колумбии ликвидировали лабораторию АНО с тонной кокаина
Колумбийские военные обнаружили и уничтожили нарколабораторию повстанческой группировки АНО, где нашли более одной тонны кокаина, стоимость которой оценили в 23 млрд песо (около 5,4 млн долларов).
Колумбийские военные обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, принадлежавшую «Армии национального освобождения» (АНО), сообщает ТАСС. В ходе операции в Кукуте специалисты изъяли более одной тонны кокаина. По данным вооруженных сил, уничтоженная лаборатория могла производить до четырех тонн наркотиков в месяц.
«В ходе военной операции в сельской местности в Кукуте был обнаружен и уничтожен комплекс по производству кокаина, используемый подразделением Рейнальдо Ардильи Гомеса организованной вооруженной группировки АНО», – заявили в армии.
Стоимость лаборатории оценили в 23 млрд песо, что примерно соответствует 5,4 млн долларов.
АНО, насчитывающая несколько тысяч членов, является единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после мирного соглашения 2016 года с «Революционными вооруженными силами Колумбии». В ноябре прошлого года начались мирные переговоры с АНО, однако в сентябре правительство приостановило их из-за нападения на военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Виру-Виру в боливийском городе Санта-Крус была пресечена попытка контрабанды крупной партии кокаина на борту пассажирского самолета, летевшего в Мадрид, и задержаны 37 человек. Ученые из научно-исследовательского Фонда Освалду Круса обнаружили следы кокаина в организмах 13 акул, выловленных у берегов бразильского города Рио-де-Жанейро, что стало сенсационным открытием. Полиция ФРГ провела операцию в семи федеральных землях, в ходе которой была изъята нелегальная партия кокаина весом 35 тонн.