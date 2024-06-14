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В Германии полиция изъяла рекордные 35 тонн кокаина
Полиция ФРГ провела операцию в семи федеральных землях, в ходе которой была изъята нелегальная партия кокаина весом 35 тонн, сообщило агентство DPA со ссылкой на Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.
По данным ведомства, это была крупнейшая партия кокаина в истории страны. В ведомстве пообещали раскрыть дополнительные данные в понедельник, передает ТАСС.
Между тем DPA со ссылкой на министерство юстиции Северного Рейна – Вестфалии сообщает, что наркотики были обнаружены в порту Гамбурга еще в прошлом году, но об этом не сообщалось. Почему информация не была обнародована, не уточняется.
При этом газета Bild со ссылкой на свои источники сообщает, что кокаин обнаружен в «коробках с фруктами, спрятанными между ананасов». В ходе операции в семи регионах были арестованы семь человек. Оценочная стоимость партии составляет 30 млрд евро.
Ранее в Калининградской была изъята партия кокаина, которую доставили из Колумбии в коробках с бананами.