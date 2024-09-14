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В Боливии в направлявшемся в Испанию самолете нашли пакеты с кокаином кокаин
Полиция Боливии обнаружила пакеты с кокаином в направлявшемся в Испанию самолете
В международном аэропорту Виру-Виру в боливийском городе Санта-Крус была пресечена попытка контрабанды крупной партии кокаина на борту пассажирского самолета, летевшего в Мадрид, задержаны 37 человек, сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.
По словам министра, в результате тщательной проверки самолета было обнаружено 12 пакетов с кокаином общей массой 13 килограммов. В связи с этим инцидентом были задержаны 37 человек, в том числе члены экипажа, а также те, кто «контактировал с персоналом, занимающимся уборкой, и воздушным судном», передает ТАСС.
Как сообщил глава МВД Боливии, о подозрительном пакете в контейнере для мусора полиции сообщил экипаж, который готовил воздушное судно к вылету в Испанию. Самолет авиакомпании Boliviana de Aviacion прибыл в Санта-Крус из боливийского города Кочабамба, где на борт, предположительно, и была погружена контрабанда.
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