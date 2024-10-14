Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
В Москве приостановили аренду электросамокатов
Дептранс Москвы сообщил о временной приостановке аренды самокатов из-за снегопада
В Москве временно прекратили работу сервисы аренды электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с выпадением снега, чтобы избежать возможных аварий и обеспечить безопасность пользователей.
В Telegram-канале Дептранса Москвы говорится, что операторы аренды электросамокатов временно приостановили свою деятельность из-за ухудшения погодных условий. Такое решение было принято в связи с тем, что поездки на электросамокатах в снег могут быть опасны.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что безопасность пользователей стоит на первом месте, поэтому временная мера будет действовать до улучшения погодных условий. В ведомстве также призвали владельцев личных самокатов воздержаться от поездок и воспользоваться городским транспортом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве выпал первый снег, что стало значимым событием для жителей города. Также сообщалось, что на этой неделе в Москве ожидается прекращение осадков и возвращение солнечной погоды к выходным.
Ранее сервис кикшеринга «МТС Юрент» применил новый порядок штрафов, списав 100 тыс. рублей с пользователя, нарушившего правила пользования электросамокатами.