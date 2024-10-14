Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Москвичам пообещали возвращение солнечной погоды
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Москве ожидается прекращение осадков и возвращение солнечной погоды к выходным.
Вильфанд отметил, что мокрый снег больше не прогнозируется, а температура будет постепенно повышаться, передает «Интерфакс».
По его словам, самым холодным днем недели станет понедельник, когда температура в столичном регионе окажется на три градуса ниже нормы. Однако уже во вторник температура начнет повышаться и достигнет +5...+7 градусов днем. «Дождь будет ослабевать, он еще будет, но именно дождь, уже мокрого снега не прогнозируется», – отметил Вильфанд.
К среде и четвергу ночная температура повысится до +3...+5 градусов, дневная достигнет +6...+8. В среду местами возможны кратковременные дожди, однако в четверг осадков не ожидается. К выходным же столица может рассчитывать на потепление до +12 градусов и солнечную погоду, уточнил он.
В понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксирован первый снег.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам в Приволжском федеральном округе менять летние шины на зимние из-за ожидаемых ночных заморозков до минус семи градусов. Министерство транспорта напомнило, что переход на зимние шины рекомендуется при среднесуточной температуре воздуха от 5 до 7 градусов.