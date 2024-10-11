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Синоптик: В Москве переходить на зимнюю резину пока рано
Синоптик порекомендовал менять шины в Приволжье из-за ночных морозов
Автомобилистам в Приволжском федеральном округе рекомендовано менять летние шины на зимние из-за ожидаемых ночных заморозков до минус семи градусов, что приведет к обледенению дорог, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что в регионе, начиная с Кирова и Нижнего Новгорода, ожидаются ночные температуры в пределах минус пяти – минус семи градусов, передает РИА «Новости».
Такие погодные условия приведут к обледенению дорог, что увеличивает тормозной путь автомобилей. В связи с этим Вильфанд подчеркнул необходимость перехода на зимние шины для безопасного вождения. Он добавил, что в московском регионе пока рано менять шины, так как температура остается выше нуля градусов.
По словам Вильфанда, ситуация в Москве не требует срочного перехода на зимнюю резину, так как текущие погодные условия еще не создали риск скользких дорог. Однако автомобилистам стоит быть готовыми к изменению погоды в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что в Москве первый снег в этом году ожидается в ноябре, позже обычных сроков, а в Урале и Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.
В пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном потеплении в южных регионах страны во второй половине октября, несмотря на временное понижение температуры до 18-20 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД 5 октября, в начале следующей недели в Москве и Московской области ожидаются заморозки, а в октябре возможны осадки в виде мокрого снега.