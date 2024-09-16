Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя
«МТС Юрент» впервые взыскал штраф в 100 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоем
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» в первый раз применил новый порядок штрафов за нарушение правил пользования электросамокатами, списав 100 тыс. рублей с пользователя, который нарушил ограничение на одновременную поездку двух человек, сообщили в пресс-службе компании.
Как указали в компании, инцидент произошел в Москве. Служба безопасности сервиса зафиксировала нарушение правил пользования и передала информацию в соответствующий отдел. После проверки было установлено, что конкретный пользователь действительно нарушил правила, воспользовавшись самокатом вдвоем. В связи с этим с его банковской карты, привязанной к аккаунту, был списан штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей. Напомним, в августе столичный департамент транспорта предложил увеличить штрафы за езду на электросамокате вдвоем и передачу управления детям до 100 тыс. рублей. Операторы поддержали это предложение и реализуют его с 1 сентября.