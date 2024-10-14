Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
Обвиняемая в фейках против ВС России журналистка Соколовская сбежала в Эстонию
Украинская журналистка Янина Соколовская, обвиняемая в распространении ложной информации о российской армии, объявлена в международный розыск после бегства в Эстонию.
Украинская журналистка Янина Соколовская, обвиняемая российскими властями в распространении фейков об армии, сбежала в Эстонию, сообщает ТАСС. Соколовская была объявлена в международный розыск после того, как покинула территорию России. Согласно материалам дела, ее обвиняют в тяжком преступлении против общественной безопасности.
В материалах дела указывается, что следователь ходатайствовал о заключении Соколовской под стражу. Это связано с тем, что она скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в федеральный розыск 19 июля 2024 года, а 29 июля – и в международный розыск на территории стран-членов Интерпола.
Уголовное дело против 51-летней журналистки возбуждено по ст. 207.3 УК РФ, которая предполагает публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Следствие утверждает, что с марта по май 2022 года Соколовская через Telegram-канал распространяла недостоверные сведения о действиях российской армии на Украине.
Соколовская ранее активно участвовала в общественно-политических передачах на российском телевидении и работала корреспондентом издательского дома «Коммерсант» на Украине. Она также была главным редактором портала «Известия на Украине». В 2019 году Соколовская обвинила российские спецслужбы в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе.
Напомним, МВД объявило в розыск Соколовскую, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о фейках против ВС России.
Между тем на прошлой неделе сообщалось, что в Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, с болторезом и плоскогубцами, утверждавшую, что направлялась в Россию по личным мотивам.