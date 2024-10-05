Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию
В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.
В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.
В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.
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