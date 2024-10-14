Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.0 комментариев
Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Суд Нижнего Новгорода оштрафовал комика Гаврилова на 30 тыс. рублей за ролик в YouTube
Комик Дмитрий Гаврилов был оштрафован на 30 тыс. рублей за размещение на YouTube ролика, признанного дискредитирующим Вооруженные силы РФ, при этом артист признал свою вину.
Комик Дмитрий Гаврилов был оштрафован на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает ТАСС из зала Нижегородского районного суда. Судья Дмитрий Нестеров озвучил решение о штрафе, отметив, что Гаврилов признал свою вину.
Согласно материалам дела, на канале Гаврилова в YouTube 20 января 2023 года был опубликован видеоролик, который содержал признаки административного правонарушения. Гаврилов, выступая в суде, пояснил, что ролик «имел юмористический характер», однако это не повлияло на решении суда.
Ранее стало известно, что комик Руслан Белый* (признан иноагентом) был внесен в реестр иноагентов в России из-за критики специальной военной операции на Украине в соцсетях и сотрудничества с медиа, признанными иноагентами. А комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан иноагентом) оказался в списке иноагентов после получения свыше 60 тыс. долларов от организаций из США и Ирландии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом