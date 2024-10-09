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Названа причина признания комика Руслана Белого иноагентом
Решение суда: Руслан Белый стал иноагентом из-за критики СВО и интервью СМИ
Комик Руслан Белый* был внесен в реестр иноагентов в России из-за публикаций в соцсетях с критикой специальной военной операции на Украине и сотрудничества с медиа, признанными иноагентами, сообщили в суде.
Посты в соцсетях с критикой специальной военной операции на Украине стали одной из причин включения комика Руслана Белого*** в реестр иностранных агентов в России, сообщает ТАСС. Судебное решение также указывает на участие Белого в создании материалов для интернет-издания Meduza**-LIVE, признанного иноагентом в РФ, что свидетельствует о нахождении под иностранным влиянием.
В тексте судебного решения отмечается, что на страницах Instagram* и YouTube-канала «Руслан Белый», принадлежащих Белому, распространялись политические публикации и видео, критикующие спецоперацию на Украине. Эти материалы были доступны для неограниченного круга лиц.
Кроме того, в решении суда говорится, что Белый давал интервью тем СМИ, которые признаны в России иноагентами. Это также расценивается как нахождение под иностранным влиянием, так как ему предоставлялась поддержка в виде доступа к информационным площадкам для распространения своих общественно-политических взглядов.
Руслан Белый был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. В настоящее время артист проживает в Испании. Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 года компания Meta* Platforms Inc., владеющая Facebook* и Instagram, была признана экстремистской и ее деятельность в России запрещена.
Ранее комик Руслан Белый (признан иноагентом) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против Минюста с требованием снять с него статус иноагента. До этого Таганский суд Москвы оштрафовал Белого на 30 тыс. рублей за нарушение правил работы иноагента.
Поведение уехавшего из страны юмориста Белого и других комиков сравнивали с героем романа «Золотой теленок» Шурой Балагановым.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
*** Признан(а) в РФ иностранным агентом