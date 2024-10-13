Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Израиль ответил ударом на обстрел Ашкелона из Газы
ВВС Израиля атаковали ракетную установку в Газе после обстрела Ашкелона
Израильская авиация нанесла удар по ракетной установке в Газе, используемой для обстрела Ашкелона, целью стала установка в лагере беженцев Джабалия.
Израильские ВВС атаковали ракетную установку в секторе Газа, сообщает ТАСС. Установка была использована палестинскими радикалами для обстрела Ашкелона, расположенного в 12 км от границы с Газой. Удар был нанесен по объекту в районе лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.
Атака была предпринята в ответ на недавний обстрел Ашкелона, одного из крупных городов Израиля, находящегося в непосредственной близости от сектора Газа. Этот регион часто становится целью палестинских атак, что ведет к росту напряженности между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.