Испанские ученые назвали Колумба евреем-сефардом

Гранадский университет провел ДНК-анализ останков Колумба и предположил его еврейское происхождение

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты Гранадского университета в Испании провели многолетнее исследование, целью которого было определить истинное происхождение Христофора Колумба, сообщает ТАСС. В ходе анализа ДНК останков, хранящихся в Севильском соборе, установлено их соответствие мореплавателю.

Фильм, показанный телекомпанией TVE и получивший название «Колумб, ДНК. Его истинное происхождение», предполагает, что Колумб был евреем-сефардом.



Исследование длилось более 20 лет под руководством профессора Хосе Антонио Лоренте. Были также изучены останки его брата и сына. Предполагается, что мореплаватель происходил из района Валенсии, однако его точное происхождение остается спорным. Университет считает это одним из крупных нерешенных вопросов истории.

Ранее считалось, что Колумб был генуэзцем, однако выдвигались теории о его испанском, португальском, хорватском и даже польском происхождении. Полные результаты исследования будут представлены в ноябре, когда состоится пресс-конференция, и опубликованы в международном журнале.

Колумб известен своими экспедициями, в ходе которых он открыл новый свет – Америку. 12 октября в Испании отмечается Национальный день, посвященный открытию Америки, и фильм был показан к этой дате.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании в честь Дня испанской нации, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».