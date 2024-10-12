Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма по двум эпизодам
Расследование дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой (в списке террористов и экстремистов) по оправданию терроризма окончено, ей предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил адвокат Калой Ахильгов.
Кеворковой вменяются два эпизода оправдания терроризма. Первый связан с публикацией в ее Telegram-канале в 2018 году, где обсуждалось убийство российского журналиста Орхана Джемаля в ЦАР, передает РИА «Новости».
Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана*» в другом тексте, размещенном в 2021 году.
Кеворкова сотрудничала с различными изданиями, такими как «Новая газета» и «Независимая газета».
В мае 2024 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ