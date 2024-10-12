Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма по двум эпизодам

Tекст: Алексей Дегтярев

Кеворковой вменяются два эпизода оправдания терроризма. Первый связан с публикацией в ее Telegram-канале в 2018 году, где обсуждалось убийство российского журналиста Орхана Джемаля в ЦАР, передает РИА «Новости».

Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана*» в другом тексте, размещенном в 2021 году.

Кеворкова сотрудничала с различными изданиями, такими как «Новая газета» и «Независимая газета».

В мае 2024 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов.